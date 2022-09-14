جلين كلوز تعتذر عن «تحكيم» مهرجان سان سيباستيان

مدريد (أ ف ب)

لن تتمكّن الممثلة الأميركية جلين كلوز من ترؤس لجنة التحكيم في الدورة السبعين لمهرجان سان سيباستيان السينمائي لأسباب «عائلية طارئة».

وأعلنت إدارة المهرجان الذي يُقام في مدينة سان سيباستيان بشمال إسبانيا، أنّ جلين كلوز اضطرت لإلغاء حضورها إلى مهرجان سان سيباستيان في اللحظة الأخيرة لأسباب عائلية طارئة.

وكتبت الممثلة الحائزة ثماني جوائز أوسكار في رسالة إلى الإدارة: آسفة جداً لعدم تمكني من المشاركة في المهرجان بسبب ظروف خاصة، ويُفترض في هذه الحالة أن يرأس لجنة التحكيم المنتج الأرجنتيني ماتياس موستيرين.