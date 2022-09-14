تجربة لقاح جديد آمن وفعال ضد الملاريا

أفاد باحثون أميركيون بأن لقاحاً مضاداً للملاريا أظهر أنه آمن وفعال للبالغين إثر نتائج التقييم الأولي للتجارب التي أجريت على البشر والمنشورة في مجلة "Vaccine". قدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك 241 مليون إصابة بالملاريا نتجت عنها 627 ألف وفاة في عام 2020 وحده. يستمر العلماء في البحث عن لقاح للمرض لكونها أمثل طريقة للتغلب على هذه الأرقام المذهلة. وسبق أن طور جيل أول من اللقاحات ضد الملاريا مثل لقاح "RTS، S". لكنها لم توفر سوى حماية معتدلة (30-50%) وتتلاشى في غضون أشهر. يقول العقيد جايسون ريجولز، مدير فرع أبحاث وتطوير البيولوجيا في معهد "Walter Reed Army" للأبحاث التابع للجيش الأميركي "يظل البحث عن استراتيجيات لقاح محسنة يمثل أولوية". على مدى أكثر من ثلاثة عقود، طور باحثو الجيش الأميركي لقاحات مضادة للملاريا واختبروا سلامتها وقدرتها على خلق استجابات مناعية وقائية ضد العدوى. وقد تلقت مجموعة أولية من الأشخاص اللقاح الجديد "FMP013" الذي يهدف لإنتاج أجسام مضادة ضد الملاريا. يحتوي اللقاح الجديد أيضًا على تركيبة "ليبوزوم" المساعدة QS-21 أو ALFQ، اللتين طورتا في "معهد والتر" بواسطة البرنامج العسكري لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز). قال الدكتور غاري ماتياس، رئيس قسم المستحضرات الصيدلانية والتركيبات "تظهر تركيبة ALFQ تأثيرات واعدة في تعزيز المناعة وتختبر الآن على لقاحات ضد عدد من الأمراض المعدية". أثبتت الدراسات قبل السريرية أن تركيبة ALFQ آمنة وفعالة للغاية كمساعد للقاح، مما يدعم استخدامها في هذه التجربة البشرية الأولية. وقال الرائد جاك هوتر، الباحث الرئيسي في التجارب السريرية "حصلنا على كل من الجرعات العالية والمنخفضة من مستضد FMP013 ومن المساعد ALFQ وهي آمنة ويتحملها البالغون بشكل جيد". من المتوقع أن تنشر نتائج متابعة اختبارات السلامة والفعالية عند البالغين الذين تلقوا اللقاح الجديد ضد الملاريا بحلول نهاية العام.