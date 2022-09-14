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دينا الشربيني تنتظر «آخر دور»

دينا الشربيني
15 سبتمبر 2022 00:05

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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تشارك دينا الشربيني في فيلم «شقو»، بشخصية ممرضة في أحد المراكز العلاجية الخاصة. أحداث الفيلم مستوحاة من رواية «أمير اللصوص» للكاتب الأميركي تشاك هوجان، حول مجموعة أصدقاء يتخذون من الأعمال الإجرامية نمطاً لعيشهم، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وأمينة خليل، وإخراج كريم السبكي. 
على الصعيد الدرامي، تنتظر دينا عرض مسلسلها «آخر دور»، وتجسد شخصية فتاة غامضة، يتم اتهامها في جريمة قتل، فـي إطـــــار التشويق، وينتمي إلى الأعمال القصيرة حيث يتكوَّن من 10 حلقات، عبر مجموعة من القصص المختلفة. والمسلسل تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح ونهى عابدين.
وقالت الشربيني إنها تعاقدت على بطولة فيلم «التهويدة»، وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي، في إطار الدراما التشويقية، تأليف تامر إبراهيم، إخراج طارق العريان، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، وهو التعاون الفني الثالث بينهما، بعد مشاركتهما في فيلم «كدبة كل يوم» عام 2016، و«شقو» الذي يتم تصويره حالياً. 
وكشفت دينا أنه سيتم طرح فيلمها «يوم 13» في أكتوبر المقبل بدور العرض، وتدور أحداثه حول أصدقاء تجمعهم الظروف داخل أحد القصور، وتحدث بينهم العديد من المفارقات في إطار الرعب والتشويق، في أول فيلم عربي يتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد.

دينا الشربيني
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