6 أطعمة تحسِّن الحالة النفسية

ترجمة: عزة يوسف
أكدت أبحاث حديثة، أن بعض الأطعمة يمكنها أن تحسِّن من الحالة العقلية والنفسية العامة للأشخاص، مع المساعدة في علاج بعض أنواع من اضطرابات المزاج. وذكر موقعHealth Line الأميركي 5 منها.
1- السمك:
الأحماض الدهنية أوميجا 3، مجموعة من الدهون الأساسية يجب الحصول عليها من خلال نظامك الغذائي.
2- الشوكولاتة الداكنة:
تحتوي على مركبات محسنة للحالة المزاجية، مثل الكافيين والثيبرومين وإن- اسيليثانولامين.
3- الأطعمة المخمرة:
يمكن للأطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي والزبادي ومخلل الملفوف، أن تحسِّن صحة الأمعاء، وتدعم نمو البكتيريا الصحية.
4- الموز:الموز غني بفيتامين ب 6 الذي يساعد على توليف النواقل العصبية التي تحسّن من الحالة المزاجية، مثل الدوبامين والسيروتونين.
5- التوت:
يحتوي على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية التي تلعب دوراً أساسياً في مكافحة الإجهاد التأكسدي.
6- القهوة:
يمنع الكافيين الموجود في القهوة مركباً يُسمى «أدينوزين» من الاتصال بالمستقبلات الدماغية التي تُعزّز الشعور بالتعب، ما يزيد الشعور باليقظة والانتباه.