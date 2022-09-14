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6 أطعمة تحسِّن الحالة النفسية

6 أطعمة تحسِّن الحالة النفسية
15 سبتمبر 2022 00:07

ترجمة: عزة يوسف 

أكدت أبحاث حديثة، أن بعض الأطعمة يمكنها أن تحسِّن من الحالة العقلية والنفسية العامة للأشخاص، مع المساعدة في علاج بعض أنواع من اضطرابات المزاج. وذكر موقعHealth Line الأميركي 5 منها.

1- السمك:
الأحماض الدهنية أوميجا 3، مجموعة من الدهون الأساسية يجب الحصول عليها من خلال نظامك الغذائي.

2- الشوكولاتة الداكنة:
تحتوي على مركبات محسنة للحالة المزاجية، مثل الكافيين والثيبرومين وإن- اسيليثانولامين.

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3- الأطعمة المخمرة:
يمكن للأطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي والزبادي ومخلل الملفوف، أن تحسِّن صحة الأمعاء، وتدعم نمو البكتيريا الصحية.

4- الموز:الموز غني بفيتامين ب 6 الذي يساعد على توليف النواقل العصبية التي تحسّن من الحالة المزاجية، مثل الدوبامين والسيروتونين.

5- التوت:
يحتوي على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية التي تلعب دوراً أساسياً في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

6- القهوة:
يمنع الكافيين الموجود في القهوة مركباً يُسمى «أدينوزين» من الاتصال بالمستقبلات الدماغية التي تُعزّز الشعور بالتعب، ما يزيد الشعور باليقظة والانتباه. 

الصحة النفسية
الضغوط النفسية
اضطرابات المزاج
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