6 أطعمة تحسِّن الحالة النفسية

ترجمة: عزة يوسف

أكدت أبحاث حديثة، أن بعض الأطعمة يمكنها أن تحسِّن من الحالة العقلية والنفسية العامة للأشخاص، مع المساعدة في علاج بعض أنواع من اضطرابات المزاج. وذكر موقعHealth Line الأميركي 5 منها.

1- السمك:

الأحماض الدهنية أوميجا 3، مجموعة من الدهون الأساسية يجب الحصول عليها من خلال نظامك الغذائي.

2- الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على مركبات محسنة للحالة المزاجية، مثل الكافيين والثيبرومين وإن- اسيليثانولامين.

3- الأطعمة المخمرة:

يمكن للأطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي والزبادي ومخلل الملفوف، أن تحسِّن صحة الأمعاء، وتدعم نمو البكتيريا الصحية.

4- الموز:الموز غني بفيتامين ب 6 الذي يساعد على توليف النواقل العصبية التي تحسّن من الحالة المزاجية، مثل الدوبامين والسيروتونين.

5- التوت:

يحتوي على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية التي تلعب دوراً أساسياً في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

6- القهوة:

يمنع الكافيين الموجود في القهوة مركباً يُسمى «أدينوزين» من الاتصال بالمستقبلات الدماغية التي تُعزّز الشعور بالتعب، ما يزيد الشعور باليقظة والانتباه.