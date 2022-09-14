«الشارقة للإذاعة والتلفزيون».. في معرض (IBC) بأمستردام
وفد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بمعرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي
14 سبتمبر 2022 22:52
الشارقة (الاتحاد) زار وفد من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC (International Broadcasting Convention)، الذي تستضيفه العاصمة الهولندية أمستردام، حيث اطّلع على أحدث ما وصلت إليه تقنيات البث في عالم الأجهزة التليفزيونية والكاميرات المتطورة. تجول الوفد بين أجنحة المعرض، وزار مجموعة من منصات الشركات الرائدة عالمياً في صناعة أدوات البث ومطوري التجهيزات التكنولوجية التي تخدم قطاع الإذاعة والتلفزيون، حيث عاين مجموعات متنوعة من الكاميرات وأجهزة الصوت وشاشات العرض، وعربات النقل، إضافة إلى أجهزة الاستقبال والإرسال الرقمية التي ترتبط بأنظمة حاسوبية سحابية مع القنوات التلفزيونية. وعقد وفد «الهيئة» سلسلة لقاءات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين ومندوبي الشركات العالمية المصنعة لأدوات وأجهزة البث التلفزيوني والإعلامي، حيث تعرَّف منهم على أبرز التطورات التي طالت القطاع، من أجهزة الإرسال اللاسلكية المنتشرة على نطاق واسع، وكاميرات البث المتطورة التي تضمن مرونة قصوى في الاستعمال، وقد تم خلال هذه الجلسات متابعة المشاريع القائمة مع «الهيئة» ومستجداتها وما طرأ على التقنيات المستخدمة فيها من تطور وما سيطرأ عليها في الفترة المقبلة. وخلال فعاليات المؤتمر، حضر وفد «الهيئة» سلسلة من الجلسات التي تحدث خلالها عدد من الخبراء والمتخصصين وصناع التقنيات الحديثة في عالم البث الفضائي، واطّلع على جديد الشركات المشاركة في المؤتمر والمعرض، والتي تنوعت ما بين شركات كبرى وناشئة تغطي بمجملها كل ما يرتبط بالبث والتقنيات الفضائية والتلفزيونية والإذاعية، بدءاً من تكنولوجيا الإعلان وتطوير التطبيقات وشبكات CDN والخدمات السحابية والأمن السيبراني وIPTV، إلى التسليم متعدد المنصات ومعدات وخدمات OTT وغيرها من خدمات وتجهيزات البث.