«ستار أف أم» تطلق 23 برنامجاً متنوعاً

أعلنت إذاعة «ستار أف أم»، إحدى محطات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن دورة برامجها لشهر سبتمبر 2022، وتتضمن باقة مختارة ومتنوعة من البرامج والفقرات الترفيهية والثقافية والاجتماعية الجاذبة. وتشمل دورة برامج «ستار أف أم» الجديدة، التي ستُقدمها نخبة من ألمع المذيعين في الدولة، مجموعة برامج وفقرات يومية وأسبوعية، سيتم بثها عبر أثير الإذاعة ومن خلال تطبيقها الإلكتروني Star FM، الذي يتيح متابعة البرامج المفضلة عبر خاصية البث المباشر، بما ينسجم مع توجيهات «أبوظبي للإعلام» الرامية إلى إنتاج وتطوير وبث محتوى إعلامي هادف، يُرضي ذائقة أوسع شريحة من الجمهور المحلي والعربي. وتغطي دورة البرامج الجديدة لشهر سبتمبر المقبل تشكيلة واسعة من الموضوعات المرتبطة بقضايا المجتمع وعوالم الثقافة والفن والصحة والتكنولوجيا والرياضية، والتي تتميز بمحتواها المعرفي ورسائلها الإعلامية والفكرية والإنسانية الهادفة والموجّهة، وتستهدف مختلف الشرائح العمرية والثقافية، بما فيها طلاب المدارس وأولياء الأمور.
4 برامج مباشرةوتضم الدورة الجديدة 4 برامج يومية مباشرة، «صباحو» إعداد وتقديم رانيا يونس وحسان الشيخ، ويبث من الاثنين إلى الجمعة، وهو عبارة عن مجلة صباحية غنية بمواضيع مختلفة، تقدم بطريقة عفوية وقريبة للمستمع، وينقسم هذا البرنامج إلى 3 محاور رئيسة، يركز الأول على بث الطاقة الإيجابية وسرد عناوين الصحف والأخبار المحلية وتسليط الضوء على أهم الأحداث والمرافق والمعالم السياحية في الإمارات والعالم، في حين يركز المحور الثاني على موضوع التربية الأسرية وعالم السينما والسيارات والكتب، بالإضافة إلى فقرتي لعب ودردشة بين مقدمي البرنامج والمستمعين، فيما يستمر المحور الأخير لمدة ساعة مع صباحو بودكاست الذي يغطي مواضيع الصحة النفسية واللايف ستايل والمال والأعمال والصحة والتكنولوجيا.
«فنون أفتر نون» ويأتي «فنون أفتر نون»، هو برنامج غنائي ثقافي وترفيهي من إعداد وتقديم أحمد نصر، ليتميز بتنوع فقراته اليومية الهادفة إلى زيادة الوعي الموسيقي والمحافظة على أصالة الفن العربي، ويُذاع على الهواء مباشرة من الإثنين إلى الخميس، ومن أبرز فقراته «المدلي»، وتتضمن اختيار مجموعة أغانٍ شرقية أو غربية أو شعبية لفنان أو أكثر ودمجها في أغنية واحدة، وفقرة under spot التي تتضمن نقداً فنياً لأغنية حديثة بأسلوب سريع ومختصر، وفقرة «الذكريات» التي تحتوي على بث أغانٍ عربية وغربية من الزمن الجميل، وفقرة «الموسيقى» التي تتضمن عرض مقطوعات موسيقية معزوفة بمختلف الآلات الموسيقية.
«أحلى طريق» أما «أحلى طريق» فهو برنامج ترفيهي حواري فني من إعداد وتقديم مروة معاذ، يُذاع من الاثنين إلى الخميس، ويشمل فقرات متعددة ذات طابع مختلف، يستعرض آخر وأحدث الأغاني، وكذلك الموسيقى القديمة بطريقة عصرية، ومن أبرزها فقرة «اللي في بالك» و«الخلاصة» و«اختبر معلوماتك» و«أرابيسك» و«نوستالجيا».
star@5 ويستمر star@5، البرنامج الترفيهي التفاعلي المباشر من إعداد وتقديم أريام وأحمد الشوم، يُذاع من الاثنين إلى الخميس، في تقديم لقاءات فنية وثقافية واجتماعية، تُغطي مختلف الأحداث الوطنية والاجتماعية والفنية في دولة الإمارات، ومن أبرز فقراته «لمين تهدي الأغنية وليش» و«تريندز» و«مع أو ضد».
برامج الجمعة وخصصت «ستار أف أم» 3 برامج مباشرة لبثها يوم الجمعة، هي: برنامج #star الترفيهي المنوع، من إعداد وتقديم أحمد الشوم، ويتكون من فقرات سريعة وموجهة لطلاب المدارس وأولياء الأمور بشكل خاص، ومن أبرزها «على وين» و«كريايتور» و«يلّه رياضة». ويتناول «star ع الطريق» مسيرة فنان، وهو من إعداد وتقديم مروة معاذ. أما البرنامج الثالث فهو تفاعلي بعنوان «الناس الطيبة» وهو من إعداد وتقديم أحمد نصر، ويُسلّط الضوء على قيم التسامح والعطاء والمحبة.
فقرات أسبوعية ضمن الفقرات الأسبوعية، يتناول برنامج «أحلى كلام» في كل حلقة كلمة مؤثرة مقتبسة من أغنية أو كتاب أو فيلم، وهي من إعداد وتقديم مروة معلا، فيما تسلط أريام الضوء من خلال فقرة «تراثنا في مكان» على أبرز الأماكن التاريخية في الدولة، وفي فقرة «اسمع دي» يستعرض أحمد نصر نوادر ومعلومات فنية، وتقدم أريام في فقرة «tips مع أريام» معلومات اجتماعية ونفسية وصحية شيقة ومفيدة.
فقرات يومية تضم الباقة تشكيلة متنوعة من الفقرات اليومية، هي: sport update المخصص لعشاق الرياضة، وNew Tech و«مثل اليوم» وunder spot وweather update، إلى جانب مجموعة من الفقرات الأسبوعية، بعنوان «أحلى كلام» و«تراثنا في مكان» و«اسمع دي» و«tips مع أريام»، بالإضافة إلى 4 فقرات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، هي: «انتبه ع قلبك» التي تقدمها رانيا يونس، و«إنتو ونحن» التي تقدمها مروة معاذ وأحمد الشوم، و«نيو تيك» من تقديم حسان الشيخ، وفقرة «إسمع دي» تقديم أحمد نصر.