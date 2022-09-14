شمة حمدان تحتفل باليوم الوطني السعودي

مراد اليوسف (دبي)

تشارك الفنانة شمة حمدان في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 92، ضمن سلسلة حفلات «ليالي الوطني» بالسعودية، في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، الجمعة 23 سبتمبر الجاري.

وأوضحت شمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها متحمسة للحفل الذي سيجمعها بالجمهور السعودي. وعلقت: أتشرف بمشاركتي ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ92، أنا سعيدة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين كما هي عند أهل المملكة.

وحققت شمة في أغنيتها الأخيرة «قتلني حبك» التي غنتها ولحنتها من كلمات «وشم» مليون ونصف المليون مشاهدة على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، ضمن سيناريو كلاسيكي عاطفي.

ويقول مطلعها:

قتلني حبك واعترفت

وقالوا من الحب ما قتل

توي حبيبي اكتشفت

ظلمك على قلبي عدل