«كلوب سوشال» يجمع نجوم العالم في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

كشف القائمون على مهرجان «كلوب سوشال»، أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في أبوظبي، عن البرنامج الكامل لفعالياته، حيث يشهد المهرجان مشاركة نخبة من ألمع النجوم العالميين أبرزهم: ليام غلاغير وفرقتي كايسر تشيفس وكلين بانديت.

وينطلق المهرجان في «ياس لينكس» بجزيرة ياس أكتوبر المقبل ويمتد على مدار 3 أيام، من 28 إلى 30 أكتوبر 2022، ويُقام بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجزيرة ياس وبراج ولايف نيشن.

تبدأ فعاليات المهرجان على أنغام موسيقى الفانك والديب والديسكو هاوس التي يقدمها منسق الأغاني «بينك فيش»، وتضفي فرقة الإندي روك البريطانية «كايسر تشيفس» على المهرجان أجواءً حماسية حافلة بالموسيقى والرقص مع مجموعة من أروع إبداعاتها، مثل I Predict a Riot وNever Miss a Beat وBorn to be a Dancer، وتقدم فرقة الإلكتروبوب العالمية «كلين بانديت» أغنيتها الشهيرة Rather Be.

في اليوم الثاني يقدم منسق الأغاني «بينك فيش» تشكيلة جديدة من إبداعات الأغاني والتوليفات الموسيقية، ويبهر أسطورة الروك الإنجليزي «ليام غلاغير» الجمهور بأدائه المذهل لمجموعة من أشهر أغانيه، بما فيها Shockwave فضلاً عن تشكيلة مفضلة من إبداعات فرقته السابقة «أويسِس»، فيما يقدم منسق الأغاني البارع «نَفسيد» إبداعاته الموسيقية الإلكترونية الفريدة.

ويختتم المهرجان فعالياته مع تحدّي «كلوب سوشيال - باتل أوف ذا باندس» بمشاركة أفضل النجوم الواعدين في الإمارات، ما يتيح للشباب الموهوبين الفرصة لاستعراض قدراتهم الفنية المذهلة.