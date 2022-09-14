الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«كلوب سوشال» يجمع نجوم العالم في جزيرة ياس

«كلوب سوشال» يجمع نجوم العالم في جزيرة ياس
14 سبتمبر 2022 14:42

أبوظبي (الاتحاد)
كشف القائمون على مهرجان «كلوب سوشال»، أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في أبوظبي، عن البرنامج الكامل لفعالياته، حيث يشهد المهرجان مشاركة نخبة من ألمع النجوم العالميين أبرزهم: ليام غلاغير وفرقتي كايسر تشيفس وكلين بانديت.
وينطلق المهرجان في «ياس لينكس» بجزيرة ياس أكتوبر المقبل ويمتد على مدار 3 أيام، من 28 إلى 30 أكتوبر 2022، ويُقام بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجزيرة ياس وبراج ولايف نيشن.
تبدأ فعاليات المهرجان على أنغام موسيقى الفانك والديب والديسكو هاوس التي يقدمها منسق الأغاني «بينك فيش»، وتضفي فرقة الإندي روك البريطانية «كايسر تشيفس» على المهرجان أجواءً حماسية حافلة بالموسيقى والرقص مع مجموعة من أروع إبداعاتها، مثل I Predict a Riot وNever Miss a Beat وBorn to be a Dancer، وتقدم فرقة الإلكتروبوب العالمية «كلين بانديت» أغنيتها الشهيرة Rather Be.
في اليوم الثاني يقدم منسق الأغاني «بينك فيش» تشكيلة جديدة من إبداعات الأغاني والتوليفات الموسيقية، ويبهر أسطورة الروك الإنجليزي «ليام غلاغير» الجمهور بأدائه المذهل لمجموعة من أشهر أغانيه، بما فيها Shockwave فضلاً عن تشكيلة مفضلة من إبداعات فرقته السابقة «أويسِس»، فيما يقدم منسق الأغاني البارع «نَفسيد» إبداعاته الموسيقية الإلكترونية الفريدة.
ويختتم المهرجان فعالياته مع تحدّي «كلوب سوشيال - باتل أوف ذا باندس» بمشاركة أفضل النجوم الواعدين في الإمارات، ما يتيح للشباب الموهوبين الفرصة لاستعراض قدراتهم الفنية المذهلة.

 

أخبار ذات صلة
مجدداً.. أبوظبي تتصدر مدن العالم في الاستجابة للجائحة
إطلاق برنامج سفراء جائزة أبوظبي الصغار
أبوظبي
جزيرة ياس
آخر الأخبار
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الوكالة الرقمية
الإمارات
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الوكالة الرقمية
اليوم 10:44
فحص السكري في الدم
الإمارات
فريق طبي يطور أساليب تشخيص اعتلال الشبكية لمرضى السكري
اليوم 10:41
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:34
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:33
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©