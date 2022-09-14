الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جثمان الملكة إليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة إليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
14 سبتمبر 2022 14:52

يشارك الملك تشارلز ونجلاه الأميران وليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة في موكب مهيب حيث يُنقل نعش الملكة إليزابيث اليوم الأربعاء من قصر بكنجهام إلى البرلمان.

وبعد وفاة الملكة الأسبوع الماضي في مقر إقامتها الصيفي بقلعة بالمورال في اسكتلندا، نُقل نعشها إلى إدنبره لإقامة سلسلة من المراسم قبل نقله جوا إلى لندن في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق لمسافة 22 كيلومترا رغم الرياح المحملة بالأمطار، وتوقفت السيارات في الشوارع المزدحمة بطبيعتها لإلقاء نظرة على الموكب الذي كانت تنبعث منه الأضواء وهو يشق الظلام ببطء باتجاه قصر بكنجهام، وسط تصفيق الجماهير والهتافات وأبواق السيارات.
وفي القصر، كان الملك تشارلز وجميع أبناء الملكة وأحفادها والأزواج والزوجات في استقبال النعش المغطى بالعلم، مجتمعين معا للمرة الأولى منذ وفاة الملكة.

وفجرت وفاة الملكة الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 96 عاما حالة حزن على ملكة ظلت في الحكم لمدة 70 عاما.
وسيوضع التاج الإمبراطوري أعلى النعش اليوم الأربعاء، مع إكليل من الزهور.
وسيوضع النعش الساعة 2.22 ظهرا (1322 بتوقيت جرينتش) على متن عربة مدفع من مدفعية الخيالة الملكية تمر عبر وسط لندن إلى قاعة وستمنستر، وهو مبنى من العصور الوسطى يعود تاريخه إلى عام 1097 وأقدم مبنى في البرلمان.
وسيسير تشارلز صامتا خلف العربة مع أبرز أفراد العائلة المالكة، ومن بينهم شقيقاه آندرو وإدوارد وشقيقته آن.
كما سيشارك في الموكب الأخوان وليام (40 عاما) الذي أصبح الآن أمير ويلز، والأمير هاري (37 عاما) دوق ساسكس.

وستنتقل بالسيارة كل من كيت، زوجة وليام وأميرة ويلز الآن، وميجان زوجة هاري، وكذلك كاميلا عقيلة الملك تشارلز.

مع إغلاق الكثير من شوارع وسط لندن أمام حركة المرور، من المنتظر أن تصطف حشود غفيرة على الطريق اليوم الأربعاء لمشاهدة الموكب الذي ستصاحب تحركه طلقات مدفعية كل دقيقة في متنزه هايد بارك، مع قرع جرس بيج بن في البرلمان.

أخبار ذات صلة
في وستمنستر.. الآلاف يشهدون التاريخ ويمرون أمام نعش الملكة
مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
المصدر: وكالات
بريطانيا
الملكة إليزابيث الثانية
آخر الأخبار
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الوكالة الرقمية
الإمارات
وزارة العدل تطلق خدمة إصدار الوكالة الرقمية
اليوم 10:44
فحص السكري في الدم
الإمارات
فريق طبي يطور أساليب تشخيص اعتلال الشبكية لمرضى السكري
اليوم 10:41
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:34
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:33
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©