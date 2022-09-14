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ما وصية هيفاء وهبي لشقيقتها العروس؟

هيفاء وهبي
14 سبتمبر 2022 13:35

محمد قناوي (القاهرة)
وجهت هيفاء وهبي رسالة لشقيقتها العروس «هانو»، أعربت فيها عن أمنياتها لها بالسعادة والأمان، ونشرت صوراً وفيديوهات من حفل الزفاف على حسابها بـ «إنستجرام»، وعلقت: أحلى عروس بفستانها الأبيض.
وكتبت لشقيقتها وصايا لها في حياتها الجديدة، متمنية أن تكون مصدر سعادة لزوجها، ونجمة ساطعة في حياته، وأن يكون زوجها سنداً وأماناً ورفيقاً لها في دربها.
وعلى صعيد الفن، انتهت هيفاء مؤخراً من تصوير فيلم «رمسيس باريس»، بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد سلام، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض في منتصف العام الدراسي 2023، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من الأشخاص من رمسيس إلى باريس، ويشكلون عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر.
وكشفت هيفاء أنها تعاقدت على مسلسل تلفزيوني أكشن من 12 حلقة، لم يتم تحديد اسمه، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية بداية 2023، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريباً في بيروت.

هيفاء وهبي
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