الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

منع الأمير هاري من ارتداء الزي العسكري خلال جنازة جدته

منع الأمير هاري من ارتداء الزي العسكري خلال جنازة جدته
14 سبتمبر 2022 09:25

 كشفت شبكة «سي بي إس نيوز»، بأنه لن يسمح للأمير هاري بارتداء الزي العسكري خلال مواكب تشييع الملكة إليزابيث الثانية.
   
وأفادت بأنه ورغم خدمته العسكرية التي بلغت ١٠ سنوات لن يسمح له بذلك بعد أن تخلى وزوجته ميجان عن العديد من ألقابهما في عام 2021، بحسب ما كشفت شبكة «سي بي أس» الإخبارية. 


وقالت الشبكة إنه سيسمح فقط لأفراد العائلة المالكة البريطانية بارتداء الزي العسكري خلال الجنازة، الاثنين المقبل، وإن الابن الأصغر للملك الجديد، تشارلز الثالث، سيتعين عليه ارتداء بدلة غير عسكرية.

وأضافت أن فردا آخر من العائلة خدم في الجيش، ولكن لن يُسمح له بارتداء زيه العسكري هو الأمير أندرو، الذي جُرد من رعايته الملكية وانتماءاته العسكرية هذا العام، لكن أندرو حصل على استثناء وسيرتدي زيه الرسمي في الوقفة الأخيرة، عندما يقف أبناء الملكة الأربعة على الجوانب الأربعة من نعشها.

أخبار ذات صلة
في وستمنستر.. الآلاف يشهدون التاريخ ويمرون أمام نعش الملكة
مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
المصدر: وكالات
بريطانيا
إليزابيث
الأمير هاري
آخر الأخبار
فحص السكري في الدم
الإمارات
فريق طبي يطور أساليب تشخيص اعتلال الشبكية لمرضى السكري
اليوم 10:41
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:34
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:33
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها
اليوم 10:31
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
الرياضي
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©