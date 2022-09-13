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«ساكسيشن» و«الحبار» يحصدان جوائز «إيمي»

«ساكسيشن» و«الحبار» يحصدان جوائز «إيمي»
14 سبتمبر 2022 00:05

لوس انجلوس (أ ف ب) 

تقاسم عملان كبيران جوائز «إيمي» التلفزيونية، إذ حصل «ساكسيشن» على جائزة أفضل مسلسل درامي، في حين دخل الكوري «لعبة الحبار» تاريخ المسابقة بنيله مجموعة مكافآت أبرزها جائزة أفضل ممثل، التي اقتنصها بطله لي جونغ جاي. وفاز مسلسل «ساكسيشن» 2020 بثلاث جوائز أخرى بينها أفضل سيناريو وأفضل دور مساعد.

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ويعد ما حققه مسلسل «لعبة الحبار»، الذي تحوّل إلى ظاهرة فنية عبر تجسيده شخصيات مهمشة في كوريا الجنوبية إنجازاً تاريخياً.. وحضر مراسم تسليم إعلان الفائزين كوكبة من نجوم الصف الأول في مجالي التمثيل والإعلام.

جوائز إيمي
جائزة إيمي
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