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شجار حول الكِمامة ينتهي بـ«المؤبد»

شجار حول الكِمامة ينتهي بـ«المؤبد»
14 سبتمبر 2022 00:07

باد كرويتسناخ (د ب أ)

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قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على متهم بعد إدانته بالقتل العمد في شجار حول ارتداء الكِمامة.. واستجابت محكمة مدينة باد كرويتسناخ لطلب الادعاء العام واعتبرت الجريمة «قتل عمد»، لكنها رفضت تصنيفها «جرماً شديد الفداحة، ويعني هذا التصنيف استبعاد إطلاق المتهم بعد قضائه 15 عاماً.
واعترف المتهم خلال المحاكمة بجريمته، وذكر أنه غضب بشدة بعد رفض صرّاف شاب في محطة وقود التعامل معه من دون ارتدائه كمامة للوقاية من كورونا، وأضاف أنه ذهب إلى منزله لجلب مسدس وعاد إلى المحطة وأطلق النار على البائع.

الكمامة
ألمانيا
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