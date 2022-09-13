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الملك تشارلز يرث ثروة من «البجع»

الملك تشارلز يرث ثروة من «البجع»
14 سبتمبر 2022 00:06

وندسور (رويترز) 

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أصبح للبجع الذي يسبح في نهر التايمز ويسعد الزوار على ضفتيه في أنحاء بريطانيا مالك جديد.. فبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ورث العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز العديد من طيور البجع في البلاد.
وقال ديفيد باربر، الذي عمل لدى الملكة إليزابيث لنحو 30 عاماً كمسؤول عن تسجيل طيور البجع: للملك حق امتلاك أي بجعة غير مسجلة تسبح في المياه المفتوحة إذا أراد ذلك.
وأضاف باربر، الذي أصبح مُسجلاً لطيور البجع لدى الملك تشارلز: لا ترجع ملكية طيور البجع كلها إلى الملك، لكن إذا رغب في ذلك فبوسعه، بموجب الامتياز الملكي.

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