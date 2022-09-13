لطيفة بنت محمد تشهد افتتاح معهد «مارانجوني» في دبي

دبي (الاتحاد)

في إطار سعي إمارة دبي لتعزيز مكانتها مركزاً ثقافياً رائداً لاحتضان الموهوبين والمؤسسات الإبداعية العالمية، شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، الحفل الذي أقامه معهد «مارانجوني» في متحف المستقبل، بمناسبة افتتاح فرعه الجديد في دبي، ضمن عرض مميز لتصاميم خرّيجي المعهد التي تمزج الواقع بعالم «الميتافيرس».

كوادر إبداعية

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «يمثّل افتتاح فرع جديد لمعهد (مارانجوني) في دبي إضافة قيّمة إلى المشهد الثقافي والإبداعي المزدهر في الإمارة، خصوصاً أن معروضه المتنوع من الدراسات الأكاديمية والدورات التدريبية سيدعم الكوادر الإبداعية المحلية والإقليمية بالأدوات المناسبة التي ستؤهلهم إلى خوض غمار المسارات المهنية في مجال التصميم».

وأضافت سموها: «تلتزم دبي بتعزيز مكانتها الثقافية ضمن مختلف القطاعات، لاسيما مجالات التصميم والإبداع، وهو أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي أطلقها العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولا شك أن جذب المؤسسات العالمية المتخصصة التي تتمتع بخبرات طويلة في مجالات التصميم والإبداع إلى المنطقة، يعزز التزامنا بدعم القطاع الإبداعي، ويرسّخ مكانة الإمارة مركزاً ثقافياً بارزاً على الخريطة الإبداعية والثقافية العالمية».

مستوى عالمي

وفي تصريح لها خلال الفعالية، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «إن افتتاح واحدة من أشهر مدارس الأزياء والتصميم في العالم بدولة الإمارات وإمارة دبي، سيتيح المجال بشكل أوسع لاستقطاب العديد من المواهب المبدعة في هذا القطاع الذي يشهد تنامياً ملحوظاً على صعيد دولة الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط».

وأضافت معاليها: «إن دولة الإمارات تشكّل اليوم نموذجاً ريادياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي باعتبارها مركزاً حاضناً للإبداع وروّاده، حيث يسهم افتتاح هذا المعهد في لفت الأنظار لاهتمام الدولة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية الذي يشكّل اليوم رافداً مهماً للاقتصاد المحلي، ويتيح المجال للموهوبين لإطلاق إبداعاتهم، بما يخدم آمال وتطلعات الدولة المستقبلية».

عارضات رقميات

تعليقاً على الحدث، قالت ستيفانيا فالنتي، المدير الإداري لـ«معهد مارانجوني»: «نحن سعداء باختيار متحف المستقبل ليكون المكان المثالي لاستضافة تجربة غامرة في عالم الميتافيرس». وأضافت أن معهدنا الجديد في دبي، سيمنح المواهب الشبابية الطموحة في صناعة الأزياء وتصميم الديكور الداخلي الفرصة لاكتساب جميع المهارات والمعرفة المطلوبة لصقل مواهبهم والانطلاق في حياتهم المهنية.

وتماشياً مع النهج المبتكر الذي يقدمه معهد مارانجوني، مزج عرض أزياء المواهب بين العالم الواقعي وعالم الميتافيرس، حيث صعدت عارضات الأزياء إلى منصة العرض وانضمّت إليهنّ عارضات رقميات من العالم الافتراضي، في حدث يجمع بين العناصر التقليدية والمبتكرة، كما تم استعراض مجموعة من التصاميم على منصّة عرض الأزياء من توقيع أفضل خمسة خرّيجين من معهد مارانجوني في ميلانو وفلورنسا وباريس ولندن وشنغهاي، حيث أتيحت الفرصة للطلاب الخرّيجين لعرض مجموعات الأزياء التي عملوا على ابتكارها وتصميمها بالكامل لتنطلق إلى العالمية.