محمد المنهالي يطرح «جوهر كياني»

مراد اليوسف (دبي)

طرح الفنان محمد المنهالي أغنية منفردة بعنوان «جوهر كياني» من كلمات الشاعر الصغير سهيل بن قرموش، وألحان عبدالله المعمري، وهي أغنية عاطفية باللون الشعبي الإماراتي، يقول مطلع كلماتها: «والله إنك تسوى عندي الكون كله.. ما يقايسك الغلا مخلوق ثاني.. زحت لك قلبي وحطيتك محله.. يانبض قلبي ويا جوهر كياني».

وقال المنهالي لـ «الاتحاد»: منذ فترة طويلة وأنا أنتهج أسلوب طرح الأغنيات المنفردة، لأنها تخدم الفنان والأغنية نفسها، من خلال بثها على الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر بسرعة أكبر وتصل إلى مختلف الجمهور الخليجي والعربي، مؤكداً أن لديه مجموعة من الأغاني الجديدة التي بدأ في التحضير لها من الناحية الإنتاجية.

وأكد المنهالي أنه يعتز ويفتخر بغنائه كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «فزاع»، لافتاً إلى أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس، حيث نالت نجاحاً وانتشاراً كبيرين بين الجمهور.