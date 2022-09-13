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دنيا

هند البلوشي.. هل تعود إلى الغناء؟

هند البلوشي
13 سبتمبر 2022 19:04

مراد اليوسف (دبي)

كشفت الفنانة هند البلوشي عن عودتها إلى الغناء من جديد، من خلال إصدار أغنيتين جديدتين، الأولى باللون الغناء المصري وتحديداً باللهجة الصعيدية، بعنوان «صفوا النية»، والأخرى باللهجة الخليجية بعنوان «زعلنا».
وتتوقع البلوشي أن تحقق «صفوا النية» نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي، لاسيما أنها مختلفة وفريدة من ناحية الكلمات والألحان، منوهة أن الأغنية الخليجية تنتمي للأغاني ذات الإيقاع الموسيقي السعودي «الخبيتي» وتتعاون فيها مع الملحن متعب الفرج.
وأوضحت أنها من المقرر أن تصور الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب، المصرية في القاهرة، والخليجية في الكويت.
وعلى صعيد التمثيل، كانت البلوشي قد شاركت في مسلسل «ست الحسن» الذي عرض عبر المنصات الرقمية، وأعربت عن شكرها بالآراء والأصداء الإيجابية التي جاءتها عن المسلسل، حيث علقت عبر حساباتها بعد انتهاء عرضه: انتهت حكاية «ست الحسن» وتركت وراها أصداء جميلة تثلج الصدر، شكراً جمهوري ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة، متوقعة أن يتم تنفيذ جزء ثانٍ للعمل.

هند البلوشي
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