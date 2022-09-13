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«ياس ووتروورلد» تمدد «ليالي الأضواء»

«ياس ووتروورلد» تمدد «ليالي الأضواء»
13 سبتمبر 2022 15:04

أبوظبي (الاتحاد)
نظراً للشعبية الكبيرة التي شهدتها فعالية «ليالي الأضواء» في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، أعلنت المدينة المائية عن تمديد الفعالية لتتواصل حتى 15 أكتوبر المقبل، السبت من كل أسبوع، حيث تتميز بالعديد من التجارب والأضواء المبهرة ضمن أجواء احتفالية تمزج بين الموسيقى والأنشطة الترفيهية.
يتمكن ضيوف «ياس ووتروورلد أبوظبي» من قضاء أمسيات فريدة مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية، إضافة إلى العديد من العروض الترفيهية والأنشطة المميزة وعروض الليزر والعروض البهلوانية، ورقصات التنورة والمشي على العصي، وعروض النار الفريدة.
وتقدم فرقة الموسيقى والـ «دي جي» أجمل الأنغام التي تضفي المزيد من البهجة، ضمن تجربة ترفيهية لا تنسى.

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