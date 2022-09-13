الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«أفلام ياس في الحديقة».. كيف يستعيد ذكريات الزمن الجميل؟

«أفلام ياس في الحديقة».. كيف يستعيد ذكريات الزمن الجميل؟
13 سبتمبر 2022 13:51

أبوظبي (الاتحاد)
كشف مهرجان «أفلام ياس في الحديقة» عن قائمة الأفلام الكلاسيكية والتجارب التفاعلية والفعاليات والأنشطة المميزة، التي تأخذ الجمهور في رحلة لاستعادة ذكريات الزمن الجميل.
تقام الفعالية المجانية يومي 5 و6 نوفمبر المقبل في «ياس لينكس» بالتعاون بين براج وجزيرة ياس، إذ يسعى المهرجان إلى توفير تجربة استثنائية حافلة بأجمل الأفلام الكلاسيكية مع مجموعة من أشهر ألعاب وأزياء الزمن الجميل، ما يجعل المهرجان فرصة مميزة حافلة بالحنين إلى الماضي برفقة العائلة.
وحرص منظمو المهرجان على اختيار مجموعة أفلام تلبي أذواق جميع أفراد العائلة، حيث تبدأ هذه التجربة الاستثنائية يومها الأول الساعة 5:30 مساءً بعرض النسخة الأولى من الفيلم الكلاسيكي «ذا لايون كينج»، ويمكن للحضور الاستمتاع بمشاهدة النجم كيفن بيكن في فيلم «فوتلوس» الساعة 7:30 مساءً، ويختتم اليوم الأول فعالياته مع مغامرات شيقة برفقة النجم هاريسون فورد في فيلم «إنديانا جونز أند ذا رايدرز أوف ذا لاست أرك»، الساعة 9:30 مساءً.
ويحمل اليوم الثاني من المهرجان مزيداً من الحماس والتشويق، بعرض 3 من أشهر الأفلام الكلاسيكية، حيث تبدأ العروض الساعة 5:30 مساءً مع مغامرات «أرييل» و«سباستيان» في فيلم «ذا ليتل ميرميد»، ويصحب «دوك» و«مارتي» بطلا فيلم «باك تو ذا فيوتشر» الساعة 7:30 مساءً، الحضور في رحلاتهما الشيقة عبر الزمن، وتُختتم الفعالية بعرض فيلم الأكشن «داي هارد» للنجم بروس ويليس الساعة 9:30 مساءً.
ويحظى الحضور بفرصة المشاركة في تجربة تفاعلية خلال عرض فيلم «فوتلوس»، حيث يشهد المهرجان إقامة عرض مباشر حافل بالغناء والاستعراضات مع أغنية «ليتس هير إت فور ذا بوي»، ويوفر أيضاً مجموعة من أشهر ألعاب الفيديو وطاولة البلياردو المضيئة وطاولة الهوكي الهوائي.

 

 

أخبار ذات صلة
«كلوب سوشال» يجمع نجوم العالم في جزيرة ياس
شرطة أبوظبي: 93 % من السائقين في الإمارة ملتزمون بالقواعد المتعلقة بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
جزيرة ياس
أبوظبي
آخر الأخبار
متضررون في ولاية القضارف يتلقون مساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
"الهلال الأحمر" يواصل إغاثة قرى سودانية متضررة من الفيضانات
اليوم 19:20
نعش الملكة إليزابيث يسجى في ويستمنستر
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع
اليوم 18:59
خالد البستاني خلال المؤتمر الصحفي
الإمارات تطلق أحدث نظام رقمي بالكامل لرد الضريبة للسياح
اليوم 18:40
جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
عربي ودولي
قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اليوم 18:13
نايف الحجرف يتحدث في منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج
الاقتصادي
نايف الحجرف: دول الخليج لاعب رئيسي في استقرار أسواق الطاقة
اليوم 18:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©