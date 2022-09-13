«أفلام ياس في الحديقة».. كيف يستعيد ذكريات الزمن الجميل؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مهرجان «أفلام ياس في الحديقة» عن قائمة الأفلام الكلاسيكية والتجارب التفاعلية والفعاليات والأنشطة المميزة، التي تأخذ الجمهور في رحلة لاستعادة ذكريات الزمن الجميل.

تقام الفعالية المجانية يومي 5 و6 نوفمبر المقبل في «ياس لينكس» بالتعاون بين براج وجزيرة ياس، إذ يسعى المهرجان إلى توفير تجربة استثنائية حافلة بأجمل الأفلام الكلاسيكية مع مجموعة من أشهر ألعاب وأزياء الزمن الجميل، ما يجعل المهرجان فرصة مميزة حافلة بالحنين إلى الماضي برفقة العائلة.

وحرص منظمو المهرجان على اختيار مجموعة أفلام تلبي أذواق جميع أفراد العائلة، حيث تبدأ هذه التجربة الاستثنائية يومها الأول الساعة 5:30 مساءً بعرض النسخة الأولى من الفيلم الكلاسيكي «ذا لايون كينج»، ويمكن للحضور الاستمتاع بمشاهدة النجم كيفن بيكن في فيلم «فوتلوس» الساعة 7:30 مساءً، ويختتم اليوم الأول فعالياته مع مغامرات شيقة برفقة النجم هاريسون فورد في فيلم «إنديانا جونز أند ذا رايدرز أوف ذا لاست أرك»، الساعة 9:30 مساءً.

ويحمل اليوم الثاني من المهرجان مزيداً من الحماس والتشويق، بعرض 3 من أشهر الأفلام الكلاسيكية، حيث تبدأ العروض الساعة 5:30 مساءً مع مغامرات «أرييل» و«سباستيان» في فيلم «ذا ليتل ميرميد»، ويصحب «دوك» و«مارتي» بطلا فيلم «باك تو ذا فيوتشر» الساعة 7:30 مساءً، الحضور في رحلاتهما الشيقة عبر الزمن، وتُختتم الفعالية بعرض فيلم الأكشن «داي هارد» للنجم بروس ويليس الساعة 9:30 مساءً.

ويحظى الحضور بفرصة المشاركة في تجربة تفاعلية خلال عرض فيلم «فوتلوس»، حيث يشهد المهرجان إقامة عرض مباشر حافل بالغناء والاستعراضات مع أغنية «ليتس هير إت فور ذا بوي»، ويوفر أيضاً مجموعة من أشهر ألعاب الفيديو وطاولة البلياردو المضيئة وطاولة الهوكي الهوائي.