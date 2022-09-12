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المحيربي يتسلق أعلى قمة في أوروبا

المحيربي يتسلق أعلى قمة في أوروبا
13 سبتمبر 2022 00:40

موسكو (وام)

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نجح المهندس الإماراتي عبد الله المحيربي في تسلّق جبل البروس بروسيا ورفع علم الإمارات فوق أعلى قمة جبلية في أوروبا، والتي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً، وقال المهندس المحيربي: إن تشجيع صندوق أبوظبي للتنمية وراء هذا الإنجاز الاستثنائي، موضحاً أنه يعمل مهندس مشاريع في إدارة العمليات بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة، وأن الصندوق منحه فرصة لتحقيق حلمه في بلوغ تلك القمة لتضاف إلى سجله الحافل في «تسلّق الجبال». وقال: فخور بالوصول إلى القمة، ورفع عَلم الإمارات، وحريص على إبراز صلابة وقوة الشباب الإماراتي.

عبدالله المحيربي
جبل البروس
علم الإمارات
روسيا
صندوق أبوظبي للتنمية
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