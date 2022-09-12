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«باربيريان» ينتزع صدارة شباك التذاكر

«باربيريان» ينتزع صدارة شباك التذاكر
13 سبتمبر 2022 00:40

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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حبسَ فيلم الرعب «باربيريان» خلال عروضه الأولى أنفاس عدد كاف من رواد دور السينما في الولايات المتحدة وكندا خلال نهاية هذا الأسبوع ليتصدر شباك التذاكر، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن شركة «إكزبيتر ريليشنز».
واعتبر المحلل ديفيد ا. غروس من شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» أن تحقيق «باربيريان» عشرة ملايين دولار في عروضه الأولى «بداية جيدة» لفيلم رعب منخفض الموازنة. ويتناول الفيلم الذي أنتجته «توينتيث سينتشوري» و«نيو ريجنسي» قصة امرأة تجسّدها الممثلة جورجينا كامبل، تستأجر منزلاً في «ديترويت»، ولكن يتبين لها عند وصولها أن شخصاً آخر حجزه.

شباك التذاكر
شباك التذاكر في أميركا
السينما
السينما الأميركية
أفلام الرعب
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