جيل جديد من أقمار «الأرصاد» الأوروبية

كان (أ ف ب)

تستعد أوروبا لإطلاق الجيل الجديد من أقمارها الاصطناعية المخصصة للتوقعات الجوية، بعد تحضيرات استمرت اثني عشر عاماً واستثمارات بمليارات اليوروهات.

الصاروخ البالغ وزنه 3.8 طن والملفوف بشريط أسود عازل ومزود بمرايا تعكس حرارة الشمس، يقبع داخل مركز «تاليس ألانيا سبايس» في مدينة كان الفرنسية، قبل نقله بحراً إلى قاعدة كورو حيث من المقرر إطلاقه نهاية العام الحالي.

وفور وضعه في المدار على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، سيجري صاروخ «ام تي جي - اي 1175، مسحاً للكوكب مرة كل عشر دقائق، بدقة توازي الضعف مقارنة بالجيل السابق من الصواريخ.