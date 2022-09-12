أحمد يعقوب يستعد لإخراج عمل غنائي وطني

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يستعد المخرج أحمد يعقوب لإخراج وتنفيذ عمل غنائي وطني، من المقرر أن يطرحه بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ51، لافتاً إلى أنه يفتخر بأن يشارك في الأعمال الوطنية الخاصة بالدولة، خصوصاً أن الإمارات لها الفضل فيما وصل إليه في عالم الإخراج والتصوير، لاسيما أنه تولى مناصب عدة، خلال مسيرته لأكثر من 10 سنوات، في مجال الإعلام المرئي والمسموع، كما ساهم في تنفيذ وإخراج عدة أغنيات ومبادرات وطنية، واصفاً الإمارات بـ«وطن التسامح والفرص».

وأوضح أحمد يعقوب أنه يتشرف بأن يشارك مناسبات دولة الإمارات على مدار السنة، خصوصاً أنه تولى في السابق عمليتي المونتاج والإخراج لمجموعة من الأغنيات الوطنية التي حققت رواجاً كبيراً، منها «عالم بقلب دولة» مع الفنانة أحلام، و«حلوة الإمارات» مع الفنان ماجد المهندس، و«الإمارات تحب الكويت»، و«قمة القمة» و«مجد الوطن»، و«شعب واحد».

الإمارات تبتكر

ولفت يعقوب، إلى أنه نفذ مؤخراً فيديو خاصا باليوم العالمي للشباب، حيث تم نشر الإعلان بالتزامن مع المناسبة العالمية، وتم عرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في الإمارات، كما عمل على إخراج مبادرة خاصة بـ«شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر) 2022»، التي أبرز من خلالها أهم الأماكن السياحية في دولة الإمارات وجمع بين الواقع والخيال، في بعض المشاهد، منها عزف على البيانو على قمة جبل جيس، وقد تعاون في تنفيذ هذا الإعلان المميز مع مركز محمد بن راشد للابتكار، واستعرض أهداف الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، وتعزيز الأفكار وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق، والاحتفال بالابتكار والمبتكرين في كل أنحاء دولة الإمارات.

اكتساب الخبرات

ونوه يعقوب إلى أن المبادرات والأغنيات الوطنية، والمناسبات العالمية والخاصة بدولة الإمارات التي شارك فيها من ناحية التصوير والإخراج والتنفيذ، أكسبته الخبرة والمعرفة، وحفرت اسمه من ذهب في هذا المجال، خصوصاً مع تعاونه مع أغلب وأبرز الجهات داخل الدولة، موضحاً أنه نفذ سابقاً فيديو خاص بـ«يوم التسامح العالمي»، و«اليوم العالمي لطبيب الأسرة».

«كنز النوادر»

أعرب أحمد يعقوب عن فخره بتعاونه مع الفنان حسين الجسمي في تنفيذ وإخراج فيديو «كنز النوادر» وهو عمل غنائي مهدى إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأضاف أنه شارك في تنفيذ فيديو قصير ضمن حملة «سلامتهم أولاً»، بالتعاون مع إدارة سلامة الطفل في الشارقة، والذي استعرض رسالة توعوية موجهة للسائقين، بخطورة ترك الأطفال في المركبة.