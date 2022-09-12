عروض عالمية بـ«دبي أوبرا» خلال أكتوبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي أوبرا، دار العروض الفنّية المتألّقة والمنصّة الرائدة للفنون الأدائية، عن باقتها المميّزة من العروض والفعاليات خلال شهر أكتوبر، إذ تستضيف الوجهة الترفيهيّة الأكثر شهرة في المدينة برنامجاً متنوّعاً من خمسة عروض عالمية، والتي تناسب مختلف أذواق سكّان وزوّار دولة الإمارات، ضمن فرصة ترفيهية راقية تدعم المشهد الفني والترفيهي المزدهر في المدينة.

من بين هذه العروض، «كلاسيكيات الجاز» (Jazz Classics) والتي تقام 1 أكتوبر المقبل، وهو أحد العروض الموسيقية المميّزة التي تتضّمن مجموعة رائعة من مؤلّفات عظماء عالم موسيقى الجاز، مثل فرانك سيناترا، وإيلا فيتزجيرالد، وأريثا فرانكلين، ونينا سيمون، ومايلز ديفيس، ونات كينج كول.

«فوتلوز»

وتستضيف خشبة مسرح دبي أوبرا المسرحية الاستعراضية الشهيرة «فوتلوز» (Footloose the Musical)، حيث يستمتع الجمهور بتصميم الرقصات الحديث، وأغنيات الثمانينيات الكلاسيكية، مع النجمين جيك كويكندن ودارين داي، عبرخمسة عروض للمسرحية من 5 إلى 8 أكتوبر.

«ليلة واحدة»

وبعد النجاح المبهر الذي حقّقه حفله الموسيقيّ الشهير «رسائل حبّ من دمشق» في دبي أوبرا، يعود الملحن والموسيقي إياد الريماوي إلى دبي أوبرا في حفل موسيقي مذهل بعنوان «ليلة واحدة في دبي أوبرا» يوم 15 أكتوبر.

كما تعود فرقة ترافيس Travis إلى دبي أوبرا في حفل يتضمّن كامل أغنيات ألبومها الكلاسيكي (The Invisible Band)، احتفالاً بمرور 20 عاماً على إطلاق الألبوم الكلاسيكي الذي حقّق أربع مرّات الأسطوانة البلاتينية لأعلى المبيعات، ويقام الحفل يوم 17 أكتوبر.

تحيّة مؤثّرة

في تحيّة مؤثّرة للفنانة الكبيرة إديث بياف في الذكرى الستّين لوفاتها، يصطحب استعراض (PIAF! Le Spectacle)، الجماهير في احتفال موسيقيّ بحياة النجمة الفرنسية ومسيرتها المهنية من خلال أغانيها التي لا تُنسى، بما في ذلك La Vie en Rose، وNon-Je Ne Regrette Rien، وMon Dieu، وذلك يوم 22 أكتوبر.

استعراض عالمي

«ريفردانس - عرض الذكرى الخامسة والعشرين» (رقص عالمي)، (Riverdance - 25th Anniversary Show)، هو إنتاج مجدّد للاستعراض الذي تحوّل إلى ظاهرة يحتفل بها العالم في جميع أنحائه، حيث حاز جائزة غرامي ورسّخ الشاعرية والقوّة والعاطفية التي يتّسم بها الرقص الإيرلندي التقليدي في قالب عصري، مع الإضاءة المذهلة، وعروض الشاشات، وتصميم المسرح والأزياء، لإضفاء الحيوية على العرض.

ويتضمن البرنامج 6 عروض للرقص الإيرلندي على مدار أربعة أيام، تشمل عرضاً يومي 27 و28 أكتوبر، وعرضين يومي 29 و30 أكتوبر.