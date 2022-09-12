فؤاد عبدالواحد.. «مُسالم»

مراد اليوسف (دبي)

طرح الفنان فؤاد عبدالواحد أغنية جديدة بعنوان «مسالم» يجدد بها تعاونه مع الشاعر «يم»، وتحمل كلماتها مشاعر هادئة ومتصالحة مع نفسها، ويقول في مقدمتها:

مسالم.. عايش الدنيا،

لا مظلوم لا ظالم

لا ناقد ولا منقود

لا حاسد ولا محسود

.....

وقد قام بعملية التلحين «راكان» ومن توزيع هشام السكران، وقد عرضها فؤاد عبدالواحد عبر قناته الرسمية في اليوتيوب ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية، إلى جانب توزيعها على الإذاعات الخليجية والعربية.

ومن جهة أخرى، يحتفل فؤاد عبدالواحد بذكرى اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية في الإمارات، من خلال مشاركته بحفل غنائي في إمارة دبي، يضم أصالة نصري وأصيل هميم، يوم 24 سبتمبر 2022.

وكان عبد الواحد قد طرح آخر أعماله الغنائية بعنوان «الحب الكبير» من كلمات سالم بن كردوس، وألحان غيث محمد، وتوزيع زيد نديم، وحققت أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.