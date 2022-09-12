«مدهش» و«دانة».. ينشران الفرح في مدارس دبي

زارت الشخصيتان المحبوبتان «مدهش» و«دانة»، طلاب مدارس في دبي مع بداية العام الدراسي الجديد، لنشر أجواء البهجة والفرح والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية الرائعة. توجه «مدهش» و«دانة» من منزلهما في غابة القرم، لتكوين صداقات مع أكثر من 500 طالب من الصف الأول إلى الرابع في مدرسة جميرا النموذجية، وشاركوهم الرقص على نغمات أغنية مدهش ودانة الجديدة، كما شاركا أيضاً أكثر من 600 طالب من مدرسة آل مكتوم في الأنشطة الرياضية. وقد استمتع الطلاب بوجود «مدهش» و«دانة» في مدارسهم، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم مع بداية العام الدراسي، خاصة أنهما من أحب الشخصيات الأيقونية لدى الجميع ويجسدان روح المرح والفرح والتشويق والابتكار، كما يعكس «مدهش» الروح الديناميكية لدبي ومكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة في كل الأوقات.