«أمنية»: الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان

بعد النجاح الكبير الذي حقّقته حملتها الأولى، أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية حملتها التوعوية الثانية «الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان»، بالتعاون مع سفراء المؤسسة وعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «في شهر سبتمبر من كل عام تتّحد جهود العالم للتوعية بخطورة سرطان الأطفال والدعوة للتصدّي لهذا المرض الشرس، من خلال إعلان شهر سبتمبر من كل عام هو شهر التوعية ضد سرطان الأطفال، ونحرص في المؤسسة على بذل المزيد من الجهود للتوعية من المرض، وتحقيق أكبر عدد من أمنيات الأطفال المرضى لمنحهم القوّة اللازمة والأمل المُتجدّد لمُتابعة رحلة العلاج والكفاح ضد المرض». وأضاف «أودّ بهذه المناسبة أن أتوجّه بالشكر والتقدير إلى سفراء المؤسسة ومشاهير منصات ومواقع التواصل الاجتماعي على جهودهم المبذولة لدعم استراتيجية المؤسسة وتحقيق أهدافها الإنسانية في توعية المجتمع بهذا المرض الخطير وآثاره السلبية على كافة أفراد العائلة دون استثناء، وإبراز النتائج الإيجابية الناجمة عن تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال». واختتم الزبيدي حديثه بالقول «أتوجّه أيضاً بأسمى آيات الشكر والعرفان لكلّ فرد من أفراد مجتمع إمارات الخير على دعمهم المتواصل لتمكين المؤسسة من تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم، وأتطلّع قُدماً إلى أيام مُشرقة تعمّ فيها مشاعر السعادة والأمل في قلوب الجميع».