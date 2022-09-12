الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان

أطلقت مؤسسة تحقيق أمنية حملتها التوعوية الثانية «الأمل هو الأساس لطفل يحارب السرطان» بعد النجاح الكبير الذي حقّقته حملتها الأولى، بالتعاون مع سفراء المؤسسة وعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية: «في شهر سبتمبر من كل عام تتّحد جهود العالم للتوعية بخطورة سرطان الأطفال والدعوة للتصدّي لهذا المرض الشرس، من خلال إعلان سبتمبر من كل عام شهر التوعية ضد سرطان الأطفال. ونحرص في المؤسسة على بذل المزيد من الجهود للتوعية من المرض، وتحقيق أكبر عدد من أمنيات الأطفال المرضى لمنحهم القوّة اللازمة والأمل المُتجدّد لمُتابعة رحلة العلاج والكفاح ضد المرض».
وأضاف: أتوجّه بالشكر والتقدير إلى سفراء المؤسسة ومشاهير منصات ومواقع التواصل الاجتماعي على جهودهم المبذولة لدعم استراتيجية المؤسسة وتحقيق أهدافها الإنسانية في توعية المجتمع بهذا المرض الخطير وآثاره السلبية على أفراد العائلة من دون استثناء.
وإظهار النتائج الإيجابية الناجمة عن تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال. وأشكر أفراد مجتمع إمارات الخير على دعمهم المتواصل لتمكين المؤسسة من تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض تُهدد حياتهم، وأتطلّع قُدماً إلى أيام مشرقة تعم فيها مشاعر السعادة والأمل في قلوب الجميع.