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علامات تدل على أن هناك من يتجسس على هاتفك!

علامات تدل على أن هناك من يتجسس على هاتفك!
12 سبتمبر 2022 12:52

يستخدم المتسللون العديد من البرامج الضارة المتاحة على متجر جوجل بلاي والمليئة بالفيروسات لاختراق الهواتف عبر تطبيقات معينة. وفق ما أفادت صحيفة "ذا صن".

في هذا الإطار، قدم خبير الأمن السيبراني في NordVPN أدريانوس ورمنهوفن بعض النصائح لتجنب التطبيقات الضارة، فيقول إن المطالبات بالأرقام الضخمة عندما يكون التطبيق جديدا بمثابة علامة حمراء، وفقاً للعربية.

ويكشف الخبير: "كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين، لذا يجب عليك بالتأكيد شم رائحة المتسللين إذا كان أحد التطبيقات يدعي ملايين التنزيلات ولكن لم يتم إصداره إلا لبضعة أيام".

 كما طالب المطورين بأن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون الوصول إليها على هاتفك للعمل، إذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاجها، فقد تكون هذه علامة سيئة.

أيضا حذر من طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها"، مضيفا أنه "لا يحتاج أي تطبيق مصباح يدوي إلى معرفة موقعك".

ونصح باستخدام شبكة افتراضية خاصة "بحيث يتم تشفير وتأمين كل حركة المرور على الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر".

المصدر: وكالات
جوجل بلاي
جوجل
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