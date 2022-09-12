الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

علامات في الأظافر تنذر بالإصابة بالسكري

فحص السكري في الدم
12 سبتمبر 2022 08:02

لا يدرك المصابون بمرض السكري أن معاناتهم مع المرض لعدم وجود أعراض واضحة تنبئهم به. ونصح الأطباء بضرورة الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تظهر على اليدين، فمرض السكري من النوع 2 يتطور عندما تكون الخلايا المنتجة للأنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا يعمل الأنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.وفق موقع عكاظ.

وأضافوا: «قد يبدو الأمر غريبا، لكن يمكن أن تكون يداك مؤشراً رئيسياً في تشخيص الحالة». وأكدوا أن هناك بعض العلامات التي يجب أن تنتبه إليها في يديك، وتحديداً الأظافر.
   
   
 - الاحمرار حول الأظافر 


- الجلد الزائد حولها

- ضعف غرسة الظفر داخل الأصبع

- نزيف أو تقرح

- ظهور «خطوط بو» على الأظافر

أخبار ذات صلة
الجوع الدائم من علامات مرض خطير
خضار شائع يخفض نسبة السكر في الدم!
المصدر: وكالات
السكري
الأظافر
مرض السكري
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©