علامات في الأظافر تنذر بالإصابة بالسكري

لا يدرك المصابون بمرض السكري أن معاناتهم مع المرض لعدم وجود أعراض واضحة تنبئهم به. ونصح الأطباء بضرورة الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تظهر على اليدين، فمرض السكري من النوع 2 يتطور عندما تكون الخلايا المنتجة للأنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا يعمل الأنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.وفق موقع عكاظ.
وأضافوا: «قد يبدو الأمر غريبا، لكن يمكن أن تكون يداك مؤشراً رئيسياً في تشخيص الحالة». وأكدوا أن هناك بعض العلامات التي يجب أن تنتبه إليها في يديك، وتحديداً الأظافر.