أروى تستعد لأغنيات جديدة من دبي

مراد اليوسف (دبي)

تنقلت الفنانة اليمنية أروى خلال الأيام الماضية بين عدد من الاستديوهات في الإمارات لمقابلة الملحنين والموزعين لاختيار أغنياتها الجديدة، حيث كشفت خلال تواجدها مع الملحن والموزع الموسيقي العراقي حسام كامل أن اختيار عملين جديدين من توزيعه، بدأ العمل بهما وتنفيذهما من وقت تواجدها، وقالت إنها أغنيات مهمة سترى النور قريباً وهي متحمسة جداً لها.

كما اجتمعت أروى مع الفنان الإماراتي فايز السعيد من أجل سماع الألحان الخاصة التي أعدها لها، حيث سيتم التعاون في أغنية لم يتحدد موعد لطرحها بعد تنفيذها موسيقياً.

وكانت أروى قد انتقلت للعيش في دبي خلال الفترة الماضية، بعد أن كانت مقيمة مع عائلتها في بيروت.

وقد قدمت آخر أغنياتها بعنوان «قلبي» من كلمات وألحان التراث اليمني، وتوزيع موسيقي «عمرو عبد»، مزجت في كلماتها بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع موسيقي عالمي وسجلتها في لندن، وحققت عبر عرضها في قناتها باليوتيوب قرابة 3 ملايين مشاهدة، عبر فيديو كليب قام بعملية مونتاج المشاهد من حفلها في معرض إكسبو 2020 في دبي.