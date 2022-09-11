5 عادات.. تؤذي «العين»

ترجمة: عزة يوسف

يمارس الكثيرون عادات يومية قد تؤدي إلى ضعف صحة العين، أو الإصابة بالعمى في بعض الأحيان، وأوضح موقع «Eat This» الأميركي لنصائح التغذية والصحة، ضرورة معرفة المخاطر المحتملة وملاحظة أسباب ضعف البصر، ومنها:

فرك العينين:

العيون من أكثر الأعضاء حساسية في الجسم ويمكن أن يؤدي فركها باستمرار إلى إتلاف الأنسجة الرخوة حول العين مما يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه.

عدم الحماية:

سواء كنت تعمل بأدوات كهربائية أو تمارس الرياضة، فمن الضروري ارتداء نظارات واقية للوقاية من إصابات العين الخطيرة، ففي حين أن بعض أسباب فقدان البصر، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، لا يمكن الوقاية منها، إلا أن العديد من الأسباب الأخرى يمكن الوقاية منها عن طريق توفير الحماية المناسبة واتخاذ احتياطات بسيطة لحماية عيوننا.

التدخين:

يُدمر التدخين الأوعية الدموية في العين مما يجعلها أقل قدرة على إمداد الشبكية بالأوكسجين والمواد المغذية، ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى فقدان البصر أو حتى العمى.

الأشعة:

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية نتيجة التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس في أوقات الذروة إلى التهاب القرنية الضوئي وعدم وضوح الرؤية، والذي قد يتحول إلى التهاب القرنية الضوئي الدائم ثم تلف العين.

سوء التغذية:

يُعد سوء التغذية من الأسباب الخطيرة للإصابة بالعمى، إذ قد يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن إلى مشاكل خطيرة في العين مثل الجفاف وإعتام العدسة والزرق.