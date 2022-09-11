الوسمي يطلق «المغرم» بطابع تراثي

أوضح الفنان الوسمي اهتمامه بأغنيات التراث، كاشفاً عن تقديم أربع أغنيات، جمعها في أغنية واحدة أطلقها تحت عنوان «المغرم»، وقال: «أقدم في كل فترة أغاني من التراث الذي تربينا عليه وتعلمنا منه الكثير، حيث تشهد أغنية «المغرم» أربع أغنيات من أغاني الفنان القدير علي بن روغة، والتي تم تسجيلها بشكل حديث ومطوّر مع المحافظة على أصول اللحن». وكشف الوسمي أن المقطع الأول من الأغنية بعنوان «مرحبا يا سيد ساداتي» من كلمات الشاعرة فتاة العرب، والمقطع الثاني عنوانه «بسّك بسّك كم بفداك» كلمات الشاعر سالم الجمري، واختار المقطع الثالث من أغنية «يا كحيل الطرف» من كلمات الشاعر أحمد علي الكندي، والمقطع الرابع والأخير من أغنية «أهلا بنسيم»، وهي كلمات الشاعر سالم الجمري. وتعاون الوسمي في تنفيذ موسيقى أغنية «المغرم» مع الملحن عبدالله المعمري، الذي أشرف على جميع التفاصيل الإنتاجية، وقام بتسجيلها وتنفيذها في أستوديوهات دبي، وعرضها عبر قناته الرسمية في الـ«يوتيوب» من خلال فيديو ممنتج حمل الكلمات المغناة من الأربعة مقاطع. وكشف الوسمي عن استعداده لتقديم أغنيات منفردة في القريب العاجل، بعد الانتهاء من تسجيلها وتوزيعها موسيقياً، وقال: «أسعى دائماً لاختيار الأغنيات المناسبة التي يفرح بها الجمهور، وأنا أبحث دائماً في التراث إلى جانب تسجيل الجديد، مع المحافظة على اللون الغنائي الذي اعتاد عليه الجمهور ونجحت به وبشكل عصري»، وكشف أنه لديه مفاجآت في الفترة المقبلة وتعاونات مع أسماء مهمة على صعيد الشعراء والملحنين.