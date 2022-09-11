شيخة الجابري تكتب: هل تعود الأيام؟

هل يعود أحبتنا الراحلون، أياً كان شكل الرحيل المُر؟ هل نستطيع النسيان، ومواجعنا هل تسْكن، ونحن نطالع كل شيء يربطنا بهم، أوقات، لحظات، أزمات، خلافات، محبّات، اتفاق، اختلاف، وفاق، ائتلاف؟ هل تعود التفاصيل الجميلة، وتلك الصور التي تجمعنا وتؤلمنا كيف لها أن تغادر ذاكرتنا التي امتلأت بهم؟ بصخب اللحظات الحلوة، تلك التي أكثرها لا يعود، وإن عاد فإمّا خدعةً أو حلماً أجوف.

نحن مسكونون بمن نحب، كل الذين يعبرون الحياة، ويقيمون في الروح، ويشاركوننا الأوقات الحلوة والمّرة، يعيشون في دواخلنا، نستنبتهم كلما حل اشتياق، ونستدعيهم كلما مرت لحظات صفوٍ تأخذنا إليهم حنيناً وحاجةً وانتماء، بعضهم يأخذه الرحيل الأبدي، بعضهم يأخذون قلوبهم ويرحلون، حالة إقصاء للمشاعر يرتكبون، ويغيبون، يمارسون بشاعةَ الفعلِ بقلوبٍ جافة.

حتى الأماكن التي عشنا فيها، قضينا طفولتنا ويفاعنا وشبابنا، تلك الأماكن التي يؤلمنا الحنين إلى أيامها الممتلئة بالفرح والسعادة، والحب وربما الألم، لا تزال في وجداننا تعيش بكل الصخب الذي كان سمتُها، والهدأة التي ترافقها، وجوه أحببناها وعشناها كانت معنا فيها، لكن الأيام أخذتها في طريقها الذي لا عودة منه، وقلوب ألفناها غادرت إلى حيث لا علامات للعودة، ولا أمنيات بالرجوع.

مكاتبنا كذلك التي تنقلنا بينها من وظيفة إلى أخرى ترقيةً كانت أم تغيير عمل؟ تلك المكاتب شهِدت نجاحاتنا وإخفاقاتنا، وعلاقاتنا الإنسانية التي ظننّا أننا سنحمل بعضها معنا حينما نذهب إلى مكان آخر، ولكن مع الأيام التي لا تعود نكتشفُ أنها مجرد علاقات عابرة صدّقنا في وقت أو يوم ما بأنها صداقة حقيقية طالعة من نبض قلب، علِمنا فيما بعد أنها مجرد دربٍ أغلق مساره وانتهى.

لذا لا تعود الأيام التي نُحب، ولا الوجوه التي نتمنى، نحن محمّلون بمشاعر لا تتلون، وغيرنا يلوّن مشاعره كيفما شاء، ربما الأيام علّمتنا لكننا لم نستوعب الدرس كما ينبغي، ورحنا نصنعُ أياماً أخرى هي أيضاً لم تعد كما هي الأيام والسيرُ الأولى، كلّ شيء من حولنا تغيّر حتى شكل ولون الرحيل، وطعمهُ الذي بات عادياً جداً في زمن العاديّةِ والمشاعر الباردة.

نحن لا نملك القدرة على استدعاء اللحظات التي نُحب كما نشاء لذاك الاستدعاء أن يكون، لكننا نملكُ نعمة الدعاء بأن يحفظ الله كل من مرّ بنا عبر ذاكرة الأيام بكل حقائقها وأشكالها وتعدد الوجوه فيها، وأن يحفظنا معهم لأيام تجمعنا معهم في «خير وأسْعاد».