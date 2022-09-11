الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«أفتر صن» يحصد جائزة «دوفيل»

«أفتر صن» يحصد جائزة «دوفيل»
12 سبتمبر 2022 01:37

(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
سوق لندن للمعادن النفيسة مغلقة في يوم جنازة الملكة

حصل فيلم «أفتر صن» للمخرجة تشارلوت وِلز على الجائزة الكبرى للدورة الثامنة والأربعين من مهرجان السينما الأميركية في مدينة دوفيل الفرنسية، وهو فيلم مؤثر يتناول تفاصيل إجازة أب وابنته البالغة 11 عاماً.
وطغت أفلام المخرجين المغمورين على قائمة الأعمال التي تنافست على الجائزة هذه السنة، إذ بلغ عددها ثمانية من أصل 13 كانت مدرجة ضمن المسابقة.
ويتناول هذا الفيلم ذو الطابع الشخصي إجازة صيفية أمضاها في نهاية تسعينيات القرن العشرين رجل إنجليزي ثلاثيني أدى دوره بول ميسكال مع ابنته البالغة 11 عاماً والتي جسّدت شخصيتها فرانكي كوريو.

آخر الأخبار
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
عربي ودولي
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
اليوم 21:11
نعش الملكة
عربي ودولي
سوق لندن للمعادن النفيسة مغلقة في يوم جنازة الملكة
اليوم 21:01
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
عربي ودولي
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
اليوم 20:56
هجمات الفدية باتت أكثر تعقيدا ودقة
الاقتصادي
10 تدابير لتفادى هجمات الفدية؟
اليوم 20:55
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
الإمارات
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©