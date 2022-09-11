«أفتر صن» يحصد جائزة «دوفيل»

(أ ف ب)

حصل فيلم «أفتر صن» للمخرجة تشارلوت وِلز على الجائزة الكبرى للدورة الثامنة والأربعين من مهرجان السينما الأميركية في مدينة دوفيل الفرنسية، وهو فيلم مؤثر يتناول تفاصيل إجازة أب وابنته البالغة 11 عاماً.

وطغت أفلام المخرجين المغمورين على قائمة الأعمال التي تنافست على الجائزة هذه السنة، إذ بلغ عددها ثمانية من أصل 13 كانت مدرجة ضمن المسابقة.

ويتناول هذا الفيلم ذو الطابع الشخصي إجازة صيفية أمضاها في نهاية تسعينيات القرن العشرين رجل إنجليزي ثلاثيني أدى دوره بول ميسكال مع ابنته البالغة 11 عاماً والتي جسّدت شخصيتها فرانكي كوريو.