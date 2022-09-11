حور القاسمي تشهد فعاليات برنامج «ترينالي الشارقة للعمارة»
حور القاسمي تشهد فعاليات برنامج «ترينالي الشارقة للعمارة»
11 سبتمبر 2022 22:57
شهدت الشيخة حور القاسمي، رئيس ترينالي الشارقة للعمارة أمس، أولى فعاليات البرنامج العام لترينالي الشارقة للعمارة في دورته الثانية. تأتي هذه الفعالية على شكل لقاء حواري بين الشيخة حور القاسمي والقيّمة على الترينالي توسي أوشينو بعنوان «التغيّر، والتكيّف، وإمكانيات العمارة السياقية»، والتي قدمت من خلالها لمحة شمولية عن المفهوم الذي تناقشه في الدورة المقبلة 2023، وعن التصور الذي سينعكس في العمال والبرامج المقدمة طوال فترة انعقاد الترينالي، كما تظهر هذه الدورة تفاصيل التحضيرات في مدرسة القاسمية، المقر الرئيسي للترينالي.
يذكر أن فعاليات البرنامج العام مجانية ومتاحة للجميع، وكانت الدورة الأولى للترينالي قد ركزت على حقوق الأجيال القادمة والحلول والبدائل التي يمكن للتصميم والعمارة أن يقدماها في سبيل إعادة توجيه الخطاب نحو الاستدامة، انطلاقاً من أساليب أنتجتها ظروف الندرة أو اختلاف الموارد.
يأتي الترينالي تحت شعار «جمالية المتغيّر: عمارة التكيّف» ليعطي إلهامية للحلول السياقية ومبادئ مشاركة الموارد وإعادة استخدام المخلفات، وفي نهاية اللقاء تم الإعلان عن أسماء أول مجموعة من المشاركين في الدورة الثانية من الترينالي، وذلك في إطار جلسة حوارية تضم المشاركين وتديرها توسي أوشينو، وهي مصممة ومعمارية نيجيرية تقيم في الغوس، وهي مؤسسة ومديرة استديو التصميم «سي ام ديزاين»، الذي أسسته عام 2012، وقد عملت أوشينو على عدد من مشاريع العمارة المدنية والتجارية والسكنية في نيجيريا، وتُعرف بنهجها القائم على الاستجابة الاجتماعية في العمارة والتصميم والتحضر.