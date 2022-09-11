دنيا سمير غانم.. «سنة أولى» مسرح

تخوض دنيا سمير غانم أولى تجاربها المسرحية بمشوارها الفني، من خلال عرض «أنستونا»، والذي كان يحمل اسم «روحي أنا» من قبل، وتدور الأحداث فى إطار الكوميديا الاستعراضية حول فتاة من طبقة فقيرة تحلم بالغناء والشهرة. وتقدم دنيا بالمسرحية 5 استعراضات غنائية من أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، تأليف الثنائي كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، وسامي مغاوري. وتنتظر دنيا عرض مسلسلها الكوميدي «عالم موازي»، وتظهر خلاله بشخصيتين مختلفتين، وتدور أحداثه فى إطار الفاتنازيا حول فتاه تتعرض للعديد من المفارقات التي تقلب حياتها رأساً على عقب، حيث تسبب المشاكل لمن حولها، العمل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، ويشارك في بطولته محمد أوتاكا، وشيماء سيف، وهو العمل الأخير الذي يجمع دنيا، بوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز. وعلى الصعيد السينمائي يعرض لها حالياً فيلم «تسليم أهالي»، والذي حقق إيرادات 170 ألف دولار منذ طرحه قبل 4 أسابيع، وتدور أحداثه حول زوجين يسعيان للهجرة إلى كندا من أجل تحقيق أحلامهما، تأليف شريف نجيب، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، هشام ماجد، ومحمد أوتاكا.