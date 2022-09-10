«100 يوم تحدي» يرسّخ لحياة صحية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بهدف تشجيع أسلوب حياة صحي وتعزيز الإيجابية في المجتمع، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية، خدمة «100 يوم تحدي» (عن بُعد)، وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، مستهدفة النساء ممن تبلغ أعمارهم من 19 إلى 49 عاماً، سعياً منها لدعم وتطوير المهارات المختلفة لدى أفراد الأسرة والمجتمع.

تدعم الخدمة المهارات الرياضية والصحية التثقيفية لخفض نسبة مؤشر خطورة السمنة لدى المستهدفين، ورفع معدل عناصر اللياقة البدنية الحركية والفسيولوجية، وتحسين العلاقات الاجتماعية للمشاركين بين أفراد أسرهم والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع المشاركات على ممارسة الأنشطة الرياضية وإدخالها في أعمالهن اليومية، من أجل أسرة واعية ومجتمع متماسك.



أسلوب حياة

ذكرت خولة المهيري رئيسة قسم تمكين المرأة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن البرنامج يتمحور حول تخفيض نسبة المصابين بالسمنة من النساء في إمارة أبوظبي، وارتفاع اللياقة البدنية القلبية والتنفسية والعضلية للمشاركات وانعكاسها إيجاباً على قدراتهن الإنتاجية وصحتهن النفسية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة بين النساء، لتصبح أسلوب حياة.

وأشارت المهيري إلى أن البرنامج يعتمد على حضور المشاركات للحصص التدريبية المتخصصة (عن بُعد)، بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً على مدى 100 يوم، للقيام بالتمارين الهادفة على يد مدربات متخصصات في اللياقة البدنية، إلى جانب اختصاصية تغذية تتابع النظام الغذائي لدى المشاركات خلال فترة البرنامج، مؤكدة أنه يستهدف أكثر من 600 سيدة.

صحة نفسية

وأوضحت المهيري، أن ممارسة الأنشطة البدنية يؤدي إلى السيطرة على حجم الخلايا الشحمية ومنع زيادتها مستقبلاً، كما تلعب دوراً كبيراً في تحسين الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية لدى الأفراد، مؤكدة أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى من خلال البرنامج إلى تطوير المهارات الفردية الاجتماعية التي تعزز استقرار الأسرة، وتبث السعادة بين أفراد المجتمع، كما أن ممارسة المرأة للرياضة يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض عدة.

ولفتت المهيري إلى أن التسجيل في البرنامج يتم عن طريق موقع (تم)، ضمن خدمات حكومة أبوظبي، بينما يتم تدريب المنتسبات بمعدل 3 حصص رياضية في الأسبوع خلال الفترة الصباحية، بينما تستفيد منه المستهدفات مطلع السنة القادمة حضورياً في مختلف المراكز التابعة للمؤسسة، ويتضمن البرنامج عدة ورش صحية بمعدل ورشتين كل شهر، يتم تنظيمها بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، كما يشتمل أيضاً حصص «يوغا» إلى جانب الحصص الرياضية الأسبوعية. ٫

تطوير

أكدت خولة المهيري أن «100 يوم تحدي» يدخل مرحلة تجريبية حالياً، في حين سيُطرح في حلة جديدة خلال السنة القادمة، بحيث ينضوي تحت لواء النادي الاجتماعي للمرأة والأسرة، ويتضمن حصصاً رياضية للسيدات والرجال، كما يضم إلى جانب الرياضة حلقات اجتماعية صحية ونفسية للمرأة.