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الأعمال التاريخية.. تعود لشاشة رمضان

الأعمال التاريخية.. تعود لشاشة رمضان
11 سبتمبر 2022 01:49

محمد قناوي (القاهرة) 

تشهد دراما رمضان 2023 تغيراً كبيراً، حيث تعود أعمال تاريخية ودينية وتراثية إلى الشاشة الصغيرة من جديد، بعد أن توقفت الشركات عن إنتاجها منذ سنوات طويلة، بسبب تكلفتها الإنتاجية العالية، واحتياجها لميزانيات ضخمة؛ فقد تم الإعلان عن إنتاج عدد من المسلسلات، ترصد «الاتحاد» أهمها:

«معاوية»
يلعب الثنائي الفلسطيني علي سليمان والأردني إياد نصار بطولة المسلسل التاريخي «معاوية بن أبي سفيان»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من إخراج طارق العريان، في أول تجربة تلفزيونية له.
 يتناول العمل فترة تاريخية مهمة، خاصة الفتنة الكبرى التي أحدثت شرخاً للأمة الإسلامية، والتي بدأت بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مروراً بتولي الإمام علي رضي الله عنه، ثم استشهاده وتولي الحسن ثم تنازله وتولي معاوية، ومن بعده ابنه يزيد، وحتى استشهاد الحسين في كربلاء.
يجسد سليمان شخصية معاوية، بينما يقدم إياد شخصية الإمام علي بن أبي طالب، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل للإعلان عن بداية التصوير، الذي من المقرر أن يتم جزء كبير منه في تونس بعد أن قام المخرج بمعاينة الأماكن هناك. 
«الإمام الشافعي» 
تضم قائمة مسلسلات رمضان المقبل قصة حياة الإمام الشافعي، ويلعب دوره خالد النبوي، الذي أرجأ الموافقة النهائية، لحين الانتهاء من كتابة العمل بالكامل، ويتناول سيرة حياة محمد بن إدريس الشافعيّ، أحد أئمة أهل السنة، وصاحب المذهب الفقهي المعروف، ويعد مؤسس علم أصول الفقه.
 وتنتظر شركة الإنتاج الانتهاء من الحلقات الأولى لترشيح المخرج وبقية فريق العمل من الممثلين والفنيين الذين سيشاركون فيه، وتحديد موعد لبدء التصوير، الذي من المنتظر أن يكون نهاية سبتمبر الجاري، ويستغرق وقتاً طويلاً، ليكون جاهزاً قبل رمضان.

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«الحشاشين»
يخوض كريم عبد العزيز تجربة الدراما التاريخية لأول مرة من خلال مسلسل «الحشاشين»، والذي تدور أحداثه خلال القرن العاشر الميلادي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ويجسد شخصية «حسن الصباح» زعيم ومؤسس طائفة الحشاشين المتشددة، والذي ولد عام 1037، في إيران، واتخذ طريقاً له وعمره 17 عاماً، وبدأت دعوته في إيران والعراق.  وسافر «حسن» إلى مصر في عهد المستنصر بالله الفاطمي، وقضى بها 3 سنوات، اختلف خلالها مع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، وتم سجنه وطرده من مصر فعاد إلى أصفهان، وتكشف الأحداث عن أسرار الطائفة التي حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي، بعدما احترفت القتل والاغتيال لأهداف سياسية ودينية متعصبة.

«ألف ليلة وليلة»
 من الأعمال التاريخية والدينية إلى التراثية، أعلن ياسر جلال عن تعاقده على تقديم مسلسل جديد بعنوان «ألف ليلة وليلة»، تأليف أنور عبدالمغيث، ويجسد فيه دور شهريار، ومن المفترض أن يبدأ التحضير للعمل خلال الفترة المقبلة، فيما يواصل المخرج حسام علي ترشيح باقي الأبطال وبدء التصوير عقب التعاقد معهم.

 

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