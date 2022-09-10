أحمد العسم يكتب: الكتابة المشتركة

ليست هناك نسخ بديلة للكتابة…

في زمن سريع كالحياة، تبدو الكتابة المشتركة خير صديق للذين يودون كسر الروتين والذين تشتهي خواطرهم المد والسعادة، قبل أن تضعنا الريح في سيح ووادي وشك، قبل أن تضيق بنا الدروب وتخدش أصابعنا المرآة وتصبح ثقيلة الحمل أحلامنا ثم تطوف بنا الأيام، خالية بيضاء أيادينا قررنا الكتابة المشتركة ممتلئين بفضاء ورحابة وسعة قريبين من كل شيء حتى نحظى ببشارة، أقنعنا أصواتنا بالاستمرار وهي ثقيلة القناعة كبيرة والقرار له الأبعاد أمام الصورة، قلنا له هيا مُد بصرك الحياة لها عيون ووسادة، تستطيع فتح الستارة على الكتابة والزحام، والقراءة على رف المكتبة، فتحنا الصندوق «أنا وأنا» بعد إذن الليل وصدق الكتابة الأكيدة أنفسنا، سأقنع قلمي بالروح الشفافة وعطائها القادم، ماء ثقيل في أحلامنا نكتب على ورق كبير وصفحات نفتحها على رؤية مشتركة حين الغياب والعتمة تكبر، نفتح للنور درباً والعين التي تبصر الحقيقة والحقيقة أمام من يبصرها واضحة «سفر وهذا ما قالته أحلامنا»، حاضر وهي حاضرة في مقدمة الكتاب «أنا ونفسي» قررنا أن نكتب حتى الإصرار ندفع الماء الثقيل عن كاهل أحلامنا، هكذا قررنا بانتباه وعمل مشترك يجمعنا يضيء مساحة اخترناها، ومسافات بكل ود نقطعها فلا شيء أجمل من شروق الشمس وارتفاع الأكيد فينا، نكتب حيث الناس تجلس على مقاعد العالم وتسمعنا وترانا، نكتب عن هذا الزمن الذي بيننا الذي دفعنا له المزيد من الحظ واليقين… حتى نستمر.

«القلوب التي تصغي/ من ماء ومودّةٍ/ الكتابة هي التعبير/ والبحث عن الحقيقة/ وهناك المزيد»..

نحن في التفكير والكتابة الخير والسرور نغطي أكبر مساحة بمشاعر فيها من الآمال ما يظهر عملنا المشترك النافع، نحاول إظهار تفوق إرادتنا على الجمود وننجو من تراكم الحكايات السلبية، قررت مع نفسي أن نكون حاضرين بكثرة نبعد عن صراع الاستحواذ والأنا المتضخمة. الكتابة المشتركة عود ممدود نحو السماء وتطلعنا للأفضل، شيء فينا يقول أنتم نحو الاختيار الأفضل والخطوات في الاتجاه الصحيح، صح وهذا هو صادق المبدأ الكريم، بيننا غصون خضراء، وعلى التأني تسير كتابتنا المشتركة حتى نضع أوراق الكتابة حتى تُقرأ بعد حين.

«نفتح المسار ونمضي»..