الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أحمد العسم يكتب: الكتابة المشتركة

أحمد العسم يكتب: الكتابة المشتركة
11 سبتمبر 2022 01:49

ليست هناك نسخ بديلة للكتابة…
في زمن سريع كالحياة، تبدو الكتابة المشتركة خير صديق للذين يودون كسر الروتين والذين تشتهي خواطرهم المد والسعادة، قبل أن تضعنا الريح في سيح ووادي وشك، قبل أن تضيق بنا الدروب وتخدش أصابعنا المرآة وتصبح ثقيلة الحمل أحلامنا ثم تطوف بنا الأيام، خالية بيضاء أيادينا قررنا الكتابة المشتركة ممتلئين بفضاء ورحابة وسعة قريبين من كل شيء حتى نحظى ببشارة، أقنعنا أصواتنا بالاستمرار وهي ثقيلة القناعة كبيرة والقرار له الأبعاد أمام الصورة، قلنا له هيا مُد بصرك الحياة لها عيون ووسادة، تستطيع فتح الستارة على الكتابة والزحام، والقراءة على رف المكتبة، فتحنا الصندوق «أنا وأنا» بعد إذن الليل وصدق الكتابة الأكيدة أنفسنا، سأقنع قلمي بالروح الشفافة وعطائها القادم، ماء ثقيل في أحلامنا نكتب على ورق كبير وصفحات نفتحها على رؤية مشتركة حين الغياب والعتمة تكبر، نفتح للنور درباً والعين التي تبصر الحقيقة والحقيقة أمام من يبصرها واضحة «سفر وهذا ما قالته أحلامنا»، حاضر وهي حاضرة في مقدمة الكتاب «أنا ونفسي» قررنا أن نكتب حتى الإصرار ندفع الماء الثقيل عن كاهل أحلامنا، هكذا قررنا بانتباه وعمل مشترك يجمعنا يضيء مساحة اخترناها، ومسافات بكل ود نقطعها فلا شيء أجمل من شروق الشمس وارتفاع الأكيد فينا، نكتب حيث الناس تجلس على مقاعد العالم وتسمعنا وترانا، نكتب عن هذا الزمن الذي بيننا الذي دفعنا له المزيد من الحظ واليقين… حتى نستمر.
«القلوب التي تصغي/ من ماء ومودّةٍ/ الكتابة هي التعبير/ والبحث عن الحقيقة/ وهناك المزيد»..
نحن في التفكير والكتابة الخير والسرور نغطي أكبر مساحة بمشاعر فيها من الآمال ما يظهر عملنا المشترك النافع، نحاول إظهار تفوق إرادتنا على الجمود وننجو من تراكم الحكايات السلبية، قررت مع نفسي أن نكون حاضرين بكثرة نبعد عن صراع الاستحواذ والأنا المتضخمة. الكتابة المشتركة عود ممدود نحو السماء وتطلعنا للأفضل، شيء فينا يقول أنتم نحو الاختيار الأفضل والخطوات في الاتجاه الصحيح، صح وهذا هو صادق المبدأ الكريم، بيننا غصون خضراء، وعلى التأني تسير كتابتنا المشتركة حتى نضع أوراق الكتابة حتى تُقرأ بعد حين.
«نفتح المسار ونمضي»..

أخبار ذات صلة
أحمد العسم يكتب: من القلب أكتب
أحمد العسم يكتب: الحياة لرجل يتأمّلها بالدموع
أحمد العسم
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©