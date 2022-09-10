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دنيا

اكتشاف جبل جليدي أقصى شمال العالم

اكتشاف جبل جليدي أقصى شمال العالم
11 سبتمبر 2022 01:49

كوبنهاجن (د ب أ)

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قال العالم الدنماركي رينيه فورسبرج إن ما كان يعتقد أنها جزيرة في أقصى شمال العالم، ليست جزيرة على الإطلاق وإنما جبل جليدي مغطى بالتراب والحصى، واكتشف علماء دنماركيون وسويسريون الجبل الجليدي والذي كانوا يعتقدون أنه جزيرة، شمال جرينلاند العام الماضي، إلا أنه تم اكتشاف وجود ماء أسفله، مما يعني أنه في الواقع جبل جليدي، وقال فورسبرج إنه تمت زيارة كل الجزر التي تم اكتشافها منذ عام 1978 في المنطقة، ولم يتضح أن أياً منها جزر حقيقية، ويقول العلماء إن جزيرة أخرى قريبة تسمى «كيكيرتات» هي أبعد جزيرة في أقصى شمال الأرض.

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