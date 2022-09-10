قوالب جبن أبيض «فرعونية»

القاهرة (د ب أ)

كشفت البعثة المصرية بمنطقة آثار سقارة عن مجموعة من الأواني الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية، بداخلها مجموعة من قوالب الجبن الأبيض، ترجع إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و27، وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية: إن المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم «حرم» والتي تغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة «حلوم» ثم أصبحت تعرف الآن بـ«الجبن الحلوم»، وأضاف أن هناك مجموعة أوانٍ مغلقة سوف تفتحها البعثة قريباً لمعرفة أسرارها، كما سيتم استكمال أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من كنوز المنطقة.