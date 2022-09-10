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دنيا

في ضيافة الملكة

في ضيافة الملكة
11 سبتمبر 2022 01:49

(وكالات)

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استقبلت متاحف الشمع حول العالم العديد من محبي الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، الذين حرصوا على زيارة تماثيلها والتقاط الصور معها وإهدائها باقات الورود والرسائل التذكارية، ففي متحف غريفين للشمع بالعاصمة الفرنسية باريس، وضعت العديد من باقات الورد أمام تمثال الملكة الراحلة، وأجرت إدارة المتحف عمليات صيانة التمثال وإعادة تجميله، ووضعت إدارة متحف آي سيتي للشمع بمدينة شاه علما في كوالالمبور نعياً بجوار تمثال الملكة الراحلة وزوجها الأمير فيليب يصفها بـ«القائدة العالمية العظيمة»، وظهرت شارة الحداد بجوار تمثال الملكة إليزابيث في متحف الشمع في مكسيكو سيتي، وفي الصين احتشد رواد متحف مدام توسو لالتقاط الصور مع تمثال الملكة عقب الإعلان عن وفاتها.

الملكة إليزابيث الثانية
بريطانيا
باريس
فرنسا
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