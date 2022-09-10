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دنيا

عقار جديد يخفف أعراض مرض جلدي مؤلم

مرض جلدي
10 سبتمبر 2022 17:56

قالت شركة «نوفارتس»، إن تجربتين في مراحلهما المتأخرة أثبتتا أن عقارها المضاد للالتهابات «كوزنتيكس» خفف من أعراض مرض جلدي مؤلم ينجم عنه ظهور نتوءات، مما يضع العلاج المعتمد للمرض على مسار تعزيز نمو المبيعات في شركة الأدوية السويسرية.
وقالت الشركة، في بيان، اليوم السبت، إن الدواء، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل لحالات، مثل الصدفية والتهاب المفاصل، أظهر تحسنا سريعا ومستمرا لحالات المرضى المشاركين في التجربتين ممن يعانون من التهاب الغدد العرقية القيحي.

  • عقار «كوزنتيكس»
    عقار «كوزنتيكس»

وقالت الشركة، إن المرض الجلدي المؤلم الذي لا تتوافر له سوى القليل من العلاجات يصيب حوالي واحد بالمئة من الناس غير أن من الصعب تشخيصه.
وإلى جانب عقار «إنتريستو» لعلاج قصور القلب، يعد «كوزنتيكس» من بين محركات نمو الإيرادات الرئيسية لشركة «نوفارتس» إذ ارتفعت مبيعات هذا المنتج تسعة بالمئة لتصل إلى 1.28 مليار دولار أميركي خلال الربع من مارس إلى يونيو.
وقالت «نوفارتس»، إن نتائج المرحلة الثالثة من التجربتين قدمت إلى السلطات في أوروبا، وستقدم أيضاً إلى الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة هذا العام للحصول على تصريح باستخدام العقار لعلاج هذا المرض.
وأضافت أنه سيتم نشر بيانات تجارب المتابعة طويلة المدى العام المقبل.

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المصدر: آ ف ب
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