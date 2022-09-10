رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على توديع الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت، الخميس، برسالة حزينة مؤثرة.



ونشر اللاعب صورة لملكة بريطانيا الراحلة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام للتعبير عن حزنه لوفاتها.

وكتب رونالدو في منشور له: "لعبت 7 سنوات من مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل هذا الموسم هو الثامن الذي أعيشه في إنجلترا، طوال هذه السنوات، شعرت بالحب الأبدي من الشعب البريطاني لملكته، ومدى أهمية صاحبة الجلالة بالنسبة لهم، وستظل كذلك إلى الأبد".

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي (37 عاما): "إنني أقدم احترامي لذكراها وأحزن على هذا الفراق الذي لا يمكن تعويضه في البلد الذي تعلمت أن أسميه الوطن، صلواتي وقلبي مع العائلة المالكة".

تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حدادا على وفاة الملكة إليزابيث، وأصدرت رابطة البرليمرليغ بيانا رسميا ظهر الجمعة أعلنت فيه تأجيل مباريات الأسبوع المقبل حدادا على وفاة ملكة بريطانيا.

وجاء في البيان الخاصة بالرابطة: "بعد اجتماع صباح اليوم، تقرر تأجيل جولة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين المقبل"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تكريما لحياة الملكة الاستثنائية وكدليل على الاحترام.