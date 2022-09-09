طابع بريدي لـ«جيمس ويب»

(وكالات)

شهد متحف سميثسونيان الوطني للبريد حفلاً لتدشين طابع بريدي يحتفي بتلسكوب جيمس ويب، شارك في الحفل الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن عدد من مديري وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وقال أنطون حجار نائب رئيس مجلس إدارة دائرة البريد «يدور التليسكوب جيمس ويب في الفضاء على بعد مليون ميل من الأرض، ومع إصدار الطابع الجديد سوف يسافر التليسكوب عبر نظام البريد في الولايات المتحدة»، ويعرف الطابع البريدي الجديد باسم «إلى الأبد» لإمكانية استخدامه في إرسال بريد بحجم أونصة واحدة بغض النظر عن وقت شراء الطابع أو استخدامه أو كيفية تغير الأسعار في المستقبل.