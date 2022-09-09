عريس في ال 102 من عمره: «أنا على قيد الحياة»

نيودلهي (أ ف ب)

حضر رجل هندي إلى أحد المكاتب الحكومية مرتدياً بزة عرس ومعه عربة قديمة ومجموعة موسيقيين يؤدون على آلات نفخ نحاسية، لكي يثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له أنّه لا يزال حياً رغم بلوغه عامه الثاني بعد المئة، وصاح دولي تشاند في مكتب الحكومة «أنا على قيد الحياة»!، وقال «لم أعد أتلقى معاشاً تقاعدياً منذ مارس لأنّ السجلات الحكومية تظهر أنني توفيت»، وأوضح المرشد الاجتماعي نافين جايهند الذي كان من بين عشرات الأشخاص المنضمين إلى موكب الزفاف المزيّف، أنه علم بقصة تشاند وقرر أن يساعده، وقال «فكّرنا في تنظيم موكب زفاف مزيف لجذب الانتباه».