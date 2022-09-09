عربات الخيول تودع نيويورك قريباً

نيويورك (أ ف ب)

تسير عربات الخيول منذ القرن التاسع عشر في نيويورك، إلا أنّ أعضاء في مجلس البلدية يرغبون حالياً باستبدالها بالمركبات الكهربائية، وبينما يعتبرها بعضهم جزءاً من مشهد المدينة العام كسيارات الأجرة الصفراء ومسارح برودواي، يرى آخرون أنّ هذه العربات لا تتماشى مع صورة مدينة أميركية متطورة، وأعد روبرت هولدن، عضو في مجلس بلدية نيويورك، مشروع قانون لاستبدال عربات الأحصنة بمركبات كهربائية بحلول يونيو 2024، وحاول ناشطون في مجال حقوق الحيوانات على مدى سنوات إيقاف هذا المجال الذي يقود فيه 130 سائقاً حائزين 68 رخصة عربات تضم 200 حصان تعيش داخل إسطبلات في المدينة.