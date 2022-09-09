روح مارلين مونرو في موقع تصوير «بلوند»

البندقية (رويترز)

قالت الممثلة آنا دي أرماس التي جسدت دور مارلين مونرو في فيلم (بلوند) «الشقراء» إن طاقم الفيلم شعروا بحضورها فعلياً خلال التصوير، وهي تلقي أشياء عندما تثور غضباً، وتروي الممثلة الكوبية المولد التي احتاجت لتدريب صوتي للتغلب على لهجتها الإسبانية واستحضار شخصية مونرو «أعتقد أنها كانت قريبة جداً منا، كانت معنا»، والفيلم من إخراج الأسترالي لآندرو دومينيك، ويُطرح لأول مرة عالمياً في مهرجان البندقية السينمائي، ويصور لحظات رئيسة من حياة أيقونة هوليوود، وهو واحد من بين 23 فيلماً تتنافس على جائزة الأسد الذهبي التي سيتم تسليمها اليوم.