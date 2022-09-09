9 نجمات جسَّدن شخصية الملكة

ترجمة: عزة يوسف

تناولت أفلام كثيرة حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حيث نجحت نجمات شهيرات في تجسيد دور الملكة ببراعة، وهذا ما أوضحه موقع (People)، الأميركي لأخبار المشاهير والنجوم، وهُن:

* هيلين ميرين

لم يكن هناك أفضل من النجمة هيلين ميرين لتجسيد دور الملكة في فيلم «الملكة» عام 2006، والذي حصلت عنه على جائزة الأوسكار، كما طُلِب منها أداء الدور مرة أخرى في مسرحية «الجمهور».

* كلير فوي

جسدت النجمة كلير فوي شخصية الملكة في مسلسل «التاج» في بداية حياتها منذ كانت أميرة، وخلال سنواتها الأولى في الحكم، ولأن المسلسل يتناول فترة أكثر من نصف قرن من الحكم التاريخي للملكة، تم استبدال فوي بأوليفيا كولمان، في الموسمين الثالث والرابع، ثم الممثلة البريطانية إميلدا ستونتون في الموسمين الخامس والسادس.

* أوليفيا كولمان

قامت النجمة الحاصلة على رتبة الإمبراطورية البريطانية أوليفيا كولمان بدور الملكة في الموسمين الثالث والرابع من مسلسل «التاج»، عندما كانت الملكة في منتصف فترة توليها العرش، وحازت جائزة إيمي وغولدن غلوب عن أدائها في المسلسل.

* إميلدا ستونتون

جسدت النجمة إميلدا ستونتون دور الملكة في الموسمين الأخيرين من مسلسل «التاج»، حيث شهد الموسم الخامس نهاية زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا، في حين شهد الموسم السادس والأخير بدايات العلاقة الرومانسية بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

* جين ألكسندر

كانت العلاقة الجامعية الرومانسية بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون وحفل الزفاف الأسطوري اللاحق، بمثابة مصدر إلهام للعديد من وسائل الترفيه في الثقافات الشعبية، بما فيها الفيلم التليفزيوني «ويليام وكاثرين: رومانسية ملكية»، ولعبت النجمة جاين ألكسندر دوراً كبيراً في الفيلم الذي صدر عام 2011، واشتركت مراراً في لقاءات مع زوجة حفيد الملكة.

* فريا ويلسون

تحدث فيلم «خطاب الملك» الذي صدر عام 2010 عن فترة النظام الملكي البريطاني قبل تولي الملكة إليزابيث الثانية العرض، إلا أن النجمة فريا ويسلون ظهرت في الفيلم بدور الملكة كفتاة صغيرة بمستقبل غير متوقع، بعدما تخلى عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش.

* إيما تومسون

ظل تجسيد النجمة إيما تومسون لدور الملكة في فيلم «تمشية الكلاب» عام 2012 تحت الأضواء نسبياً، حيث تتبع الفيلم القصير اقتحام قصر بكنغهام الخيالي عندما تسلل أحد الدخلاء إلى غرفة الملكة ليحادثها.

* جانيت تشارلز

لعبت النجمة جانيت تشارلز دور الملكة مراراً وتكراراً بدءاً من سلسلة أفلام «أوستن باورز» حتى فيلم «عطلة ناشونال لامبون»، وذلك بسبب تشابهها الكبير مع الملكة إليزابيث الثانية.

* روز ماري ليتش

كانت رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر النجمة الحقيقية للفيلم التلفزيوني «مارغريت» الذي صدر عام 2009، غير أن دور الملكة إليزابيث الثانية في الفيلم، والذي قدمته نجمة المسرح روز ماري ليتش، كان طويلاً بما يكفي لإثارة بعض الجدل، حيث ذكر الفيلم أن الملكة شجعت تاتشر على الاستقالة من منصبها كرئيسة وزراء، الشيء الذي رفض قصر بكنغهام تأكيده.